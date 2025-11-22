2025動員港都的愛「院望啟程」園遊會 助建創世花蓮分院
【記者 王雯玲／高雄 報導】為助建創世基金會花蓮分院，永慶房產集團高雄區四品牌經管會、港都電台攜手創世高雄分會凝聚各方愛心，今(22)日在高雄大遠百前廣場，辦理「2025動員港都的愛~院望啟程」園遊會，現場設有60個攤位，集結百家企業、店家的排隊打卡美食、傳香古早味、熱門伴手禮等產品；港都電台型男靚女DJ輪番上場擔任主持人炒熱氣氛，唐心服務協會的唐心鼓樂團弱勢助弱勢，以磅礡太鼓開場，IP人偶柴語錄-柴柴與蜜柑站長尬舞互動，愛心大使曾瑋中帶領粉絲同樂，及文創社團、樂團等精采表演；還有機會抽中中華航空-高雄大阪來回機票、鮪魚家族飯店住宿券、小家電等禮品，吸引超過三千位民眾前往參加，現場人聲鼎沸，相當熱鬧。
立法委員柯志恩代表、立法委員邱議瑩代表、立法委員賴瑞隆代表、永慶房產集團高雄區經管會鄭曜德會長、黃俊宏會長、李信輝會長、王傳志會長、好事聯播網&港都電台孫國祥副董事長、台銀人壽高雄分公司蔡振世經理、高雄市租賃住宅服務商業同業公會劉國基理事長、中華航空高雄分公司陳鵬宇總經理、國際崇她高雄育萱社洪仙姬社長、高雄郵局企劃行銷科張晉榮股長皆出席共襄善舉。孫國祥副董事長致詞時說：「動員港都的愛公益活動邁入第31年，首次幫助創世服務植物人，看到現場那麼多單位熱情力挺，非常感動，期待高雄港都鄉親能持續動員，用愛協助創世圓滿建立花蓮分院的夢想，照顧更多偏鄉植物人。」創世高雄分會周冠華院長則感謝善心民眾認助二次公益，轉贈園遊券給植物人家屬，讓他們也能走出家門同樂，度過一段歡樂的時光。
創世基金會秉持「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」理念，減輕植物人家庭負擔，創世感謝今天參與園遊會的民眾、企業、單位，同力協助打造一處讓植物人安心安養的「家」。目前正籌建的第18家清寒植物人安養院-花蓮分院，已進入第一期基礎版工程施工，預計117年完工，服務90床，是每一個偏鄉弱勢植物人家庭的希望；然建院募款進度僅達一成多，所需經費仍有龐大缺口，邀大眾持續支持，相關訊息請上臉書粉絲專頁「創世基金會高雄分會」或愛心專線：（07）261-2861。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
2房以下小宅交易佔比全面提升 永慶分析發現購屋族越買越小
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 隨著高房價以及生活型態改變，民眾近年來購屋已有「小宅化」的趨勢。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整七都近五年住宅交易發現，雖然市場上仍以3房為主力，但觀察交易變化可見1房、2房產品的交易占比全面提升，3房產品占比則呈下降趨勢，4房以上產品更是全面縮減，尤以中南部更為明顯，也顯示購屋族愈來愈傾向選擇坪數較小、總價負擔較...匯流新聞網 ・ 1 天前
睡前貼痠痛貼布「內臟恐悄悄被KO」 醫籲：勿超過12小時
肩頸痠痛時，許多人習慣使用痠痛貼布緩解不適，但使用不當可能帶來健康風險。健康粉專提醒，痠痛貼布中的藥物成分會透過皮膚進入血液循環，若貼錯位置、貼太久或貼太多，不僅無法有效緩解疼痛，還可能導致皮膚過敏，嚴重者甚至會引發胃潰瘍或腎功能受損，因此不宜長期依賴。中天新聞網 ・ 19 小時前
花蓮0403強震後已拖一年半！ 馥邑京華危樓要拆了
馥邑京華大樓6棟建物已確定將拆除，但是居民與民代關切，仍未見拆除動作。根據內政部說法，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，請求國土署專案協助，國土署今年1月已同意協助代辦拆除工作。馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受...CTWANT ・ 21 小時前
花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。中央社 ・ 19 小時前
114年集集鎮淨堤活動吳鎮長率隊號召250位義工共襄盛舉
(廿二)日上午九點，集集鎮公所於清潔隊前舉辦「一一四年集集鎮淨堤活動暨環保義工宣導餐會」，由集集鎮長吳大村率隊帶領，號召超過二百五十位環保義工投入濁水溪堤防沿線的環境清潔行動，展現集集鎮守護環境、全民參與的行動力。吳大村鎮長表示，集集作為知名觀光小鎮，每年吸引大量遊客，如何兼顧觀光發展與環境永續，是公所長年重視的課題。透過辦理淨堤行動與環保宣導，不僅清理環境，也讓鄉親從實作中強化環保意識，實踐「從生活做起、守護家園」的理念，打造更宜居宜遊的永續集集。本次活動獲得南投縣政府環境保護局補助二十五萬元經費，並結合環境教育與社區實作，參與民眾手持夾子、提袋，分組前往濁水溪堤防沿線進行垃圾撿拾與雜草清除，過程中除看到瓶罐、塑膠袋等常見遊憩廢棄物外，也發現不少隱蔽角落藏有堆積已久的垃 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
房子越買越小！ 2房以下小宅交易占比全面提升 4房大宅高門檻減幅最劇烈
近五年買房可見1房、2房產品的交易占比全面提升，而3房產品占比則呈下降趨勢，4...信傳媒 ・ 18 小時前
金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 22 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 18 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 16 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 11 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 14 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 1 天前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
首日就抓到! 毒駕男違規遭攔 "唾液快篩"陽性當場被逮
南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導為了能及時遏止毒駕上路，警方推動唾液驗毒快篩，20日正式啟用，第一天就在高雄及台南，抓到有駕駛毒駕，當場遭到警方扣車、並帶回警局，過去懷疑毒駕，進行驗尿需要耗費很多天的時間，但現在透過快篩，只要幾分鐘，就能迅速知道結果。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，警方立刻在高雄鳳山逮到第一起毒後上路。（圖／翻攝畫面）員警拿出採檢棒，就在騎士的口中採集唾液，立刻進行快篩，唾液採檢驗毒快篩，20日全台上路，晚間七點多，就在高雄鳳山抓到第一名毒駕上路的嫌犯，高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏表示，「見一男子騎乘普通重機車，與登記的車籍不符遂實施攔查，過程中發現該名騎士，手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士，實施毒品唾液快篩檢測。」警方當下發現機車車籍資料不對，懷疑恐怕有問題，果然逮到毒駕。為了遏止毒駕，警方採購唾液快篩抓毒駕。（圖／民視新聞）而在台南永康，警方當下也發現一輛轎車違規，上前盤查發現駕駛持有毒品，也迅速對這名駕駛進行唾液採檢，當場驗出有一、二級毒品陽性反應，駕駛當場因為涉嫌毒駕遭到警方逮捕，能快速抓出毒駕，全因為這項利器。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，台南永康警方也逮到毒後上路。（圖／翻攝畫面）刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪點出，「他會很快速到，三分鐘到六分鐘之內，就能即時顯現。」警政署全新採購的這款唾液快篩試劑，可以在短短的三分鐘內，揪出七種台灣常見的毒品，包含海洛因、安非他命、Ｋ他命、依托咪酯等毒品，過去需要驗尿、驗血，得等上好幾天，無法當場制止毒駕，如今現場採驗、現場就能扣車，鄭偉豪表示，「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照移置2年。」唾液採檢快篩上路，避免更多毒駕危害。原文出處：毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車 更多民視新聞報導高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝民視影音 ・ 1 天前