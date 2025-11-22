2025動員港都的愛「院望啟程」園遊會 助建創世花蓮分院

【記者 王雯玲／高雄 報導】為助建創世基金會花蓮分院，永慶房產集團高雄區四品牌經管會、港都電台攜手創世高雄分會凝聚各方愛心，今(22)日在高雄大遠百前廣場，辦理「2025動員港都的愛~院望啟程」園遊會，現場設有60個攤位，集結百家企業、店家的排隊打卡美食、傳香古早味、熱門伴手禮等產品；港都電台型男靚女DJ輪番上場擔任主持人炒熱氣氛，唐心服務協會的唐心鼓樂團弱勢助弱勢，以磅礡太鼓開場，IP人偶柴語錄-柴柴與蜜柑站長尬舞互動，愛心大使曾瑋中帶領粉絲同樂，及文創社團、樂團等精采表演；還有機會抽中中華航空-高雄大阪來回機票、鮪魚家族飯店住宿券、小家電等禮品，吸引超過三千位民眾前往參加，現場人聲鼎沸，相當熱鬧。

廣告 廣告

立法委員柯志恩代表、立法委員邱議瑩代表、立法委員賴瑞隆代表、永慶房產集團高雄區經管會鄭曜德會長、黃俊宏會長、李信輝會長、王傳志會長、好事聯播網&港都電台孫國祥副董事長、台銀人壽高雄分公司蔡振世經理、高雄市租賃住宅服務商業同業公會劉國基理事長、中華航空高雄分公司陳鵬宇總經理、國際崇她高雄育萱社洪仙姬社長、高雄郵局企劃行銷科張晉榮股長皆出席共襄善舉。孫國祥副董事長致詞時說：「動員港都的愛公益活動邁入第31年，首次幫助創世服務植物人，看到現場那麼多單位熱情力挺，非常感動，期待高雄港都鄉親能持續動員，用愛協助創世圓滿建立花蓮分院的夢想，照顧更多偏鄉植物人。」創世高雄分會周冠華院長則感謝善心民眾認助二次公益，轉贈園遊券給植物人家屬，讓他們也能走出家門同樂，度過一段歡樂的時光。

創世基金會秉持「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」理念，減輕植物人家庭負擔，創世感謝今天參與園遊會的民眾、企業、單位，同力協助打造一處讓植物人安心安養的「家」。目前正籌建的第18家清寒植物人安養院-花蓮分院，已進入第一期基礎版工程施工，預計117年完工，服務90床，是每一個偏鄉弱勢植物人家庭的希望；然建院募款進度僅達一成多，所需經費仍有龐大缺口，邀大眾持續支持，相關訊息請上臉書粉絲專頁「創世基金會高雄分會」或愛心專線：（07）261-2861。（圖／記者王雯玲翻攝）