2025勤美草悟聖誕村6大亮點！250公尺光之道、飄雪聖誕樹、聖誕小屋與禮物交換全面升級

2025年「勤美草悟聖誕村」以「進入雪之森Enter the Snowy Forest」為主題，將整條勤美草悟生活圈，營造成一片閃耀銀白的冰雪奇境。（勤美集團提供）

每年11月，只要草悟道的第一盞燈亮起，台中的冬天就正式開始。從勤美誠品延伸到PARK2，再串聯金典綠園道、勤美術館與周邊飯店，這片生活圈彷彿自帶節慶濾鏡，夜色越深越熱鬧。今年第16屆的「勤美草悟聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」已於上週五盛大開村，預計將吸引逾70萬人次到訪，成為全台最具儀式感的冬日盛典。

今年主題是「進入雪之森Enter the Snowy Forest」，從白天散策到夜晚點燈，一步步把民眾帶進台中最夢幻的「雪夜日常」。250公尺「光之道」再次點亮、會飄雪的聖誕樹升級登場、人氣「禮物交易所」擴大舉辦、聖誕小屋變身異國聚落，加上勤美術館冬季大展與多家飯店同步推出節慶住房，整個草悟道彷彿化成一座城市級的大型節慶舞台。

亮點1：七米高「The Sculpted Tree」點燈、整點飄雪

今年主樹「The Sculpted Tree」由碳矽互動科技操刀，以北歐雪景與芬蘭Tykky樹冰為靈感，放置於勤美誠品戶外，高達七米。層疊結構結合光影設計，打造出既冷冽又溫暖的冬日美感。每天晚上18：00～21：00的整點飄雪更是焦點。雪花從光之道飄落，到勤美誠品前堆積成白色薄雪，讓民眾真正沉浸在「城市雪夜」。拍照、錄影、走在雪裡喝熱紅酒，都是今年一定會洗版的社群畫面。

「The Sculpted Tree 聖誕主樹」為七米高雪白聖誕樹，每整點飄雪，為草悟道夜晚添上夢幻氛圍。（勤美集團提供）

亮點2：40萬顆燈泡、250公尺雪白森林「光之道2.0」經典重現



