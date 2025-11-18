2025化妝水推薦24款！保濕、煥膚、抗老、舒緩通通有

2025化妝水推薦

保濕化妝水

抗老化妝水

煥膚化妝水

舒緩化妝水

化妝水是什麼？有什麼用途？

化妝水通常是指「在卸妝洗臉後、精華液與乳霜前」使用的基礎保養品，主要作用是補水、平衡肌膚酸鹼值、幫助後續保養吸收。不同質地的化妝水還能延伸出舒緩、控油、美白、代謝老廢角質等功效，通常被視為保養的第一道步驟。

化妝水用途1.補水並提高肌膚含水量

清潔後的肌膚較乾燥、先補充水分能讓後續精華、乳霜更易吸收。

化妝水用途2.平衡酸鹼值

洗臉後的pH值可能被破壞，化妝水可快速調整，使肌膚回到較理想的弱酸性狀態。

化妝水用途3.軟化角質，幫助後續吸收

含酸類、酵母等類型的化妝水可幫助輕微代謝老廢角質，讓後續保養滲透更順暢。

化妝水的使用方式

用法1.基本拍拍法

倒在手心後輕拍全臉，讓化妝水均勻滲透，是所有膚質都適用、能加強吸收的方式。

用法2.化妝棉擦拭法

將化妝水倒在化妝棉上，由內向外輕輕擦拭，可去除洗臉後殘留的微量髒污。

用法3.濕敷加強法

以化妝水浸濕化妝棉，濕敷在兩頰、額頭、下巴等處3~5分鐘，能集中補水、安撫不穩定肌膚。

用法4.噴霧式補水法

若化妝水是噴霧型，還可在妝前噴一噴打底保濕。妝後也能補噴，讓妝容更服貼。

化妝水常見問題

1.可以天天濕敷嗎？

若使用的是無酒精、無酸類的舒緩保濕化妝水，可以天天溫和濕敷。但若含酸(AHA/BHA/PHA)或高濃度活性成份，或是本身膚質較敏感，就不建議每天濕敷以免刺激。

2.不用化妝水可以嗎？

可以，但可能影響後續保養吸收度。若是希望後續精華液、乳霜發揮更好的效果，化妝水仍有必要性。

3.化妝水要用到什麼程度才算足夠？

擦完化妝水後，肌膚應呈現柔軟、濕潤但不黏膩的狀態。若還是覺得乾燥或緊繃，可再補上一層化妝水。

控油化妝水推薦

Kiehl’s契爾氏金盞花水60年首次進化

Kiehl’s契爾氏熱銷60年的經典金盞花水終於在2025年迎來全新升級。

除了承襲原有的成份-原萃金盞花，這次加入全新的「胜肽酵母」幫助控油收斂、長效穩定肌膚油水平衡。同時革新核心技術，提升金盞花活萃濃度與活性，搭配獨家滲透技術強化舒緩與修護。

值得一提的是，因為金盞花水主打能幫助解決毛孔粗大、出油、肌膚顆粒感等困擾，因此這次升級後，Kiehl’s契爾氏溝通最適合使用金盞花精華修護化妝水的膚質為「中性至混合偏油、容易長痘的肌膚」，如果膚質容易敏感就不一定適合。

金盞花精華修護化妝水 3大用法

1.日常早晚淨膚手法：日常使用取3~4滴，按壓臉部T區再按壓U區，重複兩遍。

2.隨身補水噴霧：分裝噴霧小瓶，隨身補水。

3.長效控油持妝：妝前用拉長底妝妝效，出門不用蜜粉跟吸油面紙。

Tip：開封時，只要戳開化妝水上的透氣孔，不用把封膜撕開，防止使用時把花瓣倒出來。

保濕化妝水推薦

保濕型化妝水常用成份包括：玻尿酸、甘油、神經醯胺、維他命B5等等，主打補水、維持肌膚水潤度。

蘭蔻超極限肌因精華露

蘭蔻超極限肌因系列又迎來全新成員：小黑水！承襲小黑瓶 PRO 的核心修護力，這瓶精華露主打精華級修護力、化妝水質地，還蘊含兩大核心修護成份 β-葡聚醣-CMTM、普拉斯鏈™，就像是給肌膚喝的膠原精華。

這款精華露輕盈不厚重，就像是隱形面膜一樣可以鎖住修護能量，作為日常第一步，強化肌底、提升吸收，維持 24 小時水潤透亮，讓頂級修護更親近。

CHANEL香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧

1號紅色山茶花精萃噴霧注入精華液等級的活能萃取，讓肌膚隨時保持剛保養後的絕佳膚況。宛如水滴型的透亮紅瓶，方便隨身攜帶，可輕鬆放入包中、口袋或一手掌握，視需要全天候隨時補噴。

紅色山茶花活能萃取富含原兒茶酸，幫助肌膚提升肌底活力，抵禦外在環境傷害的壓力因子，並強化自我防禦力。配方也添加山茶花葉嫩芽萃取，提供舒緩效果。

高濃縮成份擁有多重功效，封存於輕盈的雙相配方之中，清爽無負擔，可隨時隨地多次使用，一搖一噴讓一整天煥然清新，提振活力。

肯園犬香薷保濕化妝水

犬香薷(音：如)，專指生長於宜蘭縣雙連埤的原生植物-沉香醇品系的石薺薴（Mosla scabra ct. linalool），蘊含著其他石薺薴品系所沒有的細緻甜蜜香，又被暱稱為「台灣薰衣草」。

除了香氣，犬香薷也具有良好的保濕與修護力，因此肯園這次特地將犬香薷結合保水力絕佳的珍稀軟毛松藻萃取，輔以洋甘菊等多重植物萃取精華，能有效平衡膚況並提升肌膚緊緻度。

犬香薷化妝水質地輕透滑順，清甜的氣味並可帶來平靜愉悅的保養體驗。

LINLANG大馬士革玫瑰保濕精華水

LINLANG專為乾渴肌況推出大馬士革玫瑰保濕精華水。

輕盈好吸收的精華水質地，內含大小分子玻尿酸、鎖水磁石，能迅速提升肌膚保水度，搭配積雪草萃取以及水解羽扇豆蛋白，能舒緩肌膚乾燥不適、強化肌膚保濕屏障。

香氣還是品牌經典的木質玫瑰調，讓肌膚層層補水、溫柔止渴的同時，也能舒緩身心靈。後續搭配精華液或乳霜使用，更能提升後續產品的保養效能。

一理潤神經醯胺舒敏保濕精華露

屬於高效保濕型精華化妝水。質地輕盈不黏膩，一拍即吸收，又稱為「拍拍水」，融合化妝水的清爽水感與精華液的高效滋潤，為敏感肌帶來無負擔的保濕新選擇。

蘊含來自黑豆的植物神經醯胺「植萃神經醯胺™」，能深入修護乾燥、脆弱肌膚，同時強化肌膚自身的穩定力。

MUJI無印良品米糠發酵化妝水

使用「日本米糠發酵液」為核心成份，取代一般保養品中的水作為基底，具有高滲透力，能迅速為肌膚補水，提升保濕效果。

此外還添加柑橘、菜薊植物萃取精華，以及玻尿酸鈉等保濕成分，進一步提升肌膚的水潤感與彈性

佳麗寶DEW淨光亮采晶露

肌膚失去水分，會導致肌理紊亂，肌膚表面顯得凹凸不平，膚色也就容易看起來暗沉並失去透明感。

這次DEW就針對因缺水而乾燥、暗沉的肌膚推出淨光亮采晶露，當中添加了獨家研發保濕成份–滲透型玻尿酸cp，在角質層儲水保濕，打造出柔軟有彈力的水光肌。另外還有維他命C誘導體抑制麥拉寧生成以及甘草酸鉀預防膚況不穩。

Dolce & Gabbana玻尿酸賦活保濕露

內含義大利茉莉花、玻尿酸與PHA溫和煥膚果酸，即刻提升肌膚保水度與光澤度，綻放原生肌膚光澤。

質地為精華質地保濕露，輕盈柔滑，高效補水。還搭配自動精準用量瓶口設計與高質感玻璃瓶身，每次使用都帶來奢華的感官體驗。

RMK沁涼保濕美肌露

水潤膚觸的凝膠中添加清爽質感的保濕成份與潤膚成份，能迅速補給水分，讓肌膚持續保有潤澤感。

具沁涼感的豐潤凝膠塗抹於肌膚時，能立即轉變易於滲透角質層的水潤質地。充滿清涼感的質地給予肌膚舒緩的降溫。在炎熱的季節裡能享受清涼舒爽的護膚時光。還帶有新舒爽的沁涼薄荷與西洋梨香氛。

Santa Maria Novella玫瑰純露

Santa Maria Novella玫瑰純露沿用自十四世紀延續至今的古老傳統配方，萃取自佛羅倫斯山丘的大馬士革玫瑰，以蒸餾工藝精製而成，帶來輕盈保濕與舒緩效 果，為肌膚注入自然光澤。

這罐玫瑰純露也是品牌最具人氣的代表性護膚品，擁有極高回購率。可依肌膚需求靈活使，是日常化妝水，也能用來濕敷保養，感受肌膚由內而外綻放自然光澤。水潤提亮，同時留下一抹淡雅的玫瑰香氣。

SHIRO酒粕米糠化妝水

酒粕米糠化妝水結合酒粕的滲透力及米糠的保濕力，能更迅速滲透並滋潤乾燥肌膚，使膚質澄澈透亮。

所含的酒粕精華與米糠精華皆由日本北海道自家工廠以手工溫和萃取，保留成份的純淨與活性。透過細膩的手工榨取技術，實現柔滑質地與清新淡雅的香氣，讓每日保養時光更為愉悅。

title.p®胜肽肌能水

title.p以「全方位胜肽保養」為品牌核心，堅持高效、溫和成份，打造完整的胜肽保養系統。

其中胜肽肌能水富含滿滿「MP68多益肽」，屬於天然活性小分子胜肽，親膚好吸收。主打前導液、化妝水雙效合一，高濃度胜肽水噴霧隨時隨地一噴即潤，快速舒緩、補水修護，輕鬆擁有水潤透亮肌。

雍卡保濕香精爽膚液/香精爽膚液

2025年，法國雍卡以印象派藝術為靈感，將經典的「保濕香精爽膚液/香精爽膚液」換上新裝，將感官藝術與植物美學結合。

雍卡的保濕香精爽膚液/香精爽膚液誕生於1954年，至今仍是品牌熱賣的明星產品，全球每三分鐘就賣出一瓶。療癒香氛和清新效能，秘密在於雍卡五大精油(薰衣草、天竺葵、迷迭香、絲柏、百里香)的黃金組合，無論是何種膚質，都可以擁有活化喚醒與清新提振感受。

抗老化妝水推薦

常見成份包括：胜肽、維他命C、膠原蛋白等等。通常質地偏滋潤，修護力與活性成份濃度較高。

LA MER海洋拉娜超能平衡精華露

傳承「超能修護精華露」高效抗老修護力，更針對油水平衡再進化。一抹瞬透，深入肌底穩定膚況。即便於悶熱潮濕的台灣夏季，肌膚依然能感受前所未有的水潤輕盈與舒適呵護。

除了招牌的「奇蹟活凝金萃™」搭配73種深海礦物與萊姆茶萃取，為肌膚充電煥活，修護煥新。新加入海洋平衡生物藻，幫助調節油脂分泌讓肌膚感受清爽。還有「益菌平衡發酵精華」，是肌膚益菌的能量來源，從肌底打造油水平衡環境，穩定肌膚狀態。

這次更利用「輕感水凝滲透科技」，接觸肌膚瞬間，質地瞬間轉化為超微水露，迅速吸收、清爽補水，特別適合油性與敏感性膚質。

SK-I LX凝時金緻超導精萃

SK-II LX凝時金緻超導精萃的靈感來源於匠人利用大漆將每個陶瓷碎片都緊密連接在一起，使修復後的作品更加堅固。

可以說是更高濃度版的青春露！LXP凝時金緻超導精萃以至高濃縮度9PITERA™作為主要成份，並添加了水解黃金蠶絲成份，能夠深入滲透肌底，增強肌膚保濕抗皺力，實現肌膚顯著煥變。

DARPHIN朵法金緻再生奢光精華水

DARPHIN朵法「小金水」金緻再生奢光精華水獨創黃金平衡精華水，以完美比例的水：精油 9 : 1呈現。

靈感以肌膚水和油的機能作用為設計概念，不只保濕，更兼顧水油平衡，讓肌膚維持健康屏障。使用後為肌膚補水又補油，煥活透亮。

ALBION白神皺酵露FLORA DRIP S

ALBION在2020年推出「白神水」，採用了日本百年歷史珍貴「純白麴」以及ALBION在白神山地獨家孕育的檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、茵陳蒿與山地蒿5種嚴選藥草，以極為精密尖端的微生物發酵科技淬鍊出ALBION專利美容活性成份「MYURAT™發酵精萃」，幫助緊實肌膚，同時提亮膚色。

2025年這罐化妝水升級，除了專利MYURAT™發酵精萃，還新添加「白神山地蘇維濃葡萄籽精粹」，最佳化抗老效能。

精露質地，濃郁水潤、親膚性與吸收力極佳，能迅速滲透為肌膚全面保濕。而5大草本植萃擁有馥郁香氣，更在保養時帶來放鬆與愉悅感受，由裡到外奢養出最高級的美。

品木宣言駐顏有樹全效修護膠原精露

以獨家明星成份-膠原榆綠木，深入肌底還原肌膚飽滿膠原力。更添加「撫紋6胜肽」協同膠原蛋白作用，幫助撫紋的同時更有助於提升肌膚光澤和彈潤度。

駐顏有樹全效修護膠原精露還首創「進階微流體科技」使潤澤度極高的彈潤分子與修護成份，滲入肌膚底層釋放。輕盈如羽的精華水質地，完整封存保養精華，一抹吸收不黏膩。

香緹卡極緻純金賦活精萃露

香緹卡的頂級系列「極緻純金系列」推出第一瓶前導精華水，就是這罐有「24K黃金水」之稱的極緻純金賦活精萃露。

高達90%的天然植萃成份，再利用24K 超氧黃金C的協同作用，結合活性成份如維生素C和香緹卡的植萃胜肽(紅莓胜肽和扁豆精粹等等)，將奈米黃金作為載體，有效滲透吸收，由內支撐澎潤肌膚。同時針對後天乾性肌膚深層保濕，讓肌膚由內透亮，是一瓶多功能的前導水精華。

煥膚化妝水推薦

主要訴求能代謝老廢角質、改善暗沉與粗糙膚質。常見成份包括：果酸(AHA)、水楊酸(BHA)、酵素等等，特別適合油性肌、混合肌、毛孔粗大者使用，能提升肌膚透亮感與後續保養吸收力。

Orbis煥亮拋光爽膚水

夏天時因為汗水和皮脂分泌增加，肌膚上更容易沾附灰塵，但肌膚本身的更新機制卻因為紫外線與空調等影響而紊亂，導致自身排除髒汙的速度變慢。這些來不及去除的汗水、皮脂與老廢角質混合後更加難以去除，造成肌膚困擾。

Orbis煥亮拋光爽膚水就是針對這些頑固污垢設計，添加源自植物的AHA與瞬效淨膚成份，主打只需輕輕一拭，即可溫和處理這些頑固污垢，帶來前所未有的潔淨感。

除了去除臉上頑固髒污之外，還添加高浸透維他命C、高純度CICA、高浸透神經醯胺，有效對抗紫外線與空調等外在壓力導致的肌膚紋理紊亂，維持健康膚況。

還特調清新柑橘、葡萄柚及能舒緩心情的薰衣草香氣，彷彿微風般的柑橘調香氣一掃夏日時的黏膩不快，瞬間清爽暢快醒膚。

YSL極效活萃細緻柔膚露

YSL Beauty極效活萃細緻柔膚露擁有「調皮水」暱稱，以最接近皮脂膜的9:1水油黃金比例，加上雙相輕盈極效配方，加速肌膚吸收。

當中的90%活性水相，蘊含夜光仙人掌金萃與專利複合活性成份α-葡聚醣+B5，幫助舒緩與修護缺水躁動肌膚，更深層促進肌膚更新，重啟肌膚微生態的健康循環，令膚質宛如天生般細嫩澄澈，水光滿溢。

10%輕薄油相以極致珍稀的角鯊烷精華，猶如肌膚的絲絨屏障，潤澤卻毫無油感，填滿肌膚間隙，重建防護力，將滋養牢牢鎖住，讓肌膚絲滑細緻，彈潤透 亮。

綠藤生機雙重淨透煥膚水

以「雙重光感管理」為核心概念，從肌膚表層老廢角質到裡層暗沉代謝物同步調理，溫和且深層地重整代謝節奏，打造真正的光感肌膚。

表層光感管理以「歐蓍草萃取」為核心，被譽為「無痛版果酸」的植萃成份能自然促進角質代謝，更避免了酸類常見的脫皮或刺激。

裡層則靠「杜松莓萃取」協助肌膚代謝深色廢棄物，減少吸光因子的干擾。不靠酸也能協助肌膚回到穩定代謝節奏，實現更持久的透亮膚況。

舒緩化妝水推薦

通常主打鎮靜、減緩、強化肌膚防禦力。常見成份包括：洋甘菊萃取、積雪草、燕麥萃取、B5等等。質地也偏向清爽溫和以及無酒精配方。

NARUKO平衡純淨化妝水

選用法國布列塔尼深海的海生竹，從中精煉出來的海生竹精華具有鎮定力、保濕力及修護力等保養效果，再添加能舒緩的精鍊「Ectoin防護因子」，能由內而外養出健康肌膚屏障。

平衡純淨化妝水擁有透明好吸收的質地，輕輕拍打即可快速滲透肌膚。海生竹搭配Neurophroline™ 樂活減壓素，能幫助肌膚減少壓力因子的生成，快速緩解肌膚躁動與不適，恢復平衡與健康。

