2025北區耶誕活動這天點燈 新北耶誕城最吸睛、六福村黑色耶誕超反差！6大景點拉滿氛圍感

Photo Credits：德列斯登旅遊局

每年冬天，北部最受矚目的耶誕盛事又來了！從新北市區到桃園、統一時代百貨，六大地點同步開燈、佈置聖誕造景，不論你是親子同遊、情侶約會、或朋友聚會，都能找到屬於自己的聖誕氣氛。今年 2025 年，特別熱門的亮點活動包括可愛系、夢幻系、甚至暗黑系風格，一次滿足所有耶誕魂。

【北部最受矚目聖誕景點】

新北歡樂耶誕城／LINE FRIENDS

台茂購物中心/粉萌貝兒夢幻聖誕

大江購物中心/501號聖誕夢幻車站

統一時代百貨台北店/愛．Sharing威尼斯

六福村/墓碑鎮黑色耶誕

德國耶誕市集

新北歡樂耶誕城/LINE FRIENDS

Photo Credits：新北市觀光旅遊網、lilylin.photo、justin0620

2025 年的「新北歡樂耶誕城」從11月14日開城，一路熱鬧到12月28日，主題是「馬戲嘉年華 × LINE FRIENDS 總動員」，結合可愛 IP 與大型互動裝置，打造最具話題性的耶誕盛典。主燈秀每日17:30至23:00每整點與半點登場，搭配 3D 光雕投影、夢幻耶誕樹、馬戲棚造景以及市集、美食攤位，讓整個板橋區從市民廣場、站前廣場到府中商圈都充滿濃厚節慶氛圍。

地址：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、府中商圈

交通資訊：搭乘捷運藍線至板橋站

台茂購物中心/粉萌貝兒夢幻聖誕

Photo Credits：carina_liao1215、ou_rebecca

「粉萌貝兒夢幻聖誕」是台茂購物中心 2025 年的耶誕主題 — 室內外充滿夢幻與童趣氛圍。霧氣從聖誕樹底座緩緩升起，搭配聖誕音樂與閃耀燈光，打造沉浸式浪漫場景。甚至有 7 樓垂吊 10 公尺金色光瀑與雪花裝飾，極具視覺震撼，是拍照打卡必訪的購物中心。

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段 112 號

交通資訊：建議自行開車前往

大江購物中心/501號聖誕夢幻車站

Photo Credits：coco820604、sunny_day_11_03

今年，大江購物中心以「聖誕列車」為主題，正式打造「星光聖誕列車驛站」，將 1 樓中庭變身為一座歐風復古月台，從大時鐘、站牌、售票亭、候車月台，到架設火車頭與站內裝飾，讓整個場景猶如童話列車站降臨桃園。除了裝置藝術，還同步開啟聖誕市集與甜點、手作品販售，讓人可以邊拍、邊逛、邊吃，沉浸在濃濃節慶氣氛中。此活動從即日起一路延續到 2026 年 1 月 6 日。 地址：桃園市中壢區中園路二段 501 號。

交通資訊：建議自行開車前往

統一時代百貨台北店/愛．Sharing威尼斯

Photo Credits：統一時代百貨台北店

統一時代百貨台北店 2025「愛．Sharing」聖誕活動自 11 月 14 日起至 2026 年 1 月 1 日登場，今年以義大利「威尼斯」為主題，打造水都氛圍的沉浸式聖誕場景。最大亮點為坐落於 2 樓夢廣場、高達 13 公尺的聖誕主樹「Purple Wish」，結合威尼斯嘉年華面具節、歌德式柱體與水都意象，每晚 18:00–21:00 上演燈光秀，讓整座商場化身浪漫水都。館內同步推出「徜徉威尼斯」水都主題區、玻璃藝術、水幕投影、互動影像，以及可免費搭乘的「威尼斯嘉年華」貢多拉船。戶外平台也規劃歐風市集、香氛花園與安康聖母殿造景，搭配光影秀、面具派對與多項聖誕活動，從白天到夜晚提供豐富拍照點與節慶體驗。

地址：台北市信義區忠孝東路五段 8 號

交通資訊：搭乘捷運藍線至市政府站

六福村/墓碑鎮黑色耶誕

Photo Credits：六福村、chchia_chi

2025 年，六福村以顛覆傳統耶誕的方式推出「墓碑鎮-黑色耶誕」，將暗黑風格、歐風耶誕小鎮與劇場互動結合，讓你在冬季享受另一種風格的聖誕氛圍。活動亮點包括 12 公尺高的霓彩耶誕樹、歐風小鎮造景、白天黑夜限定遊行、以及「惡靈餐廳」劇場式用餐體驗。全台唯一、帶有詭譎色彩的耶誕慶典，適合喜歡驚喜、想拍特殊節慶照片的人。此外，六福旅遊集團還推出專屬接駁車，提供從六福萬怡酒店(南港車站)直達六福村、關西六福莊的免費預約制接駁服務，交通更方便。

地址：新竹縣關西鎮拱子溝60號

交通資訊：可自行開車前往，或是透過預約制免費接駁服務。

德國耶誕市集

Photo Credits：德列斯登旅遊局、德國經濟辦事處

2025「德國商品 X 聖誕市集」2025年11月28日溫暖登場，今年首度串聯台北、新北、桃園三地，打造全台最道地的德國聖誕節慶體驗。市集將帶來近九十個攤位，包含德式烤香腸、咖哩香腸、史多倫、熱紅酒與無酒精 Kinderpunsch…等經典美食，並有德國城市德勒斯登參與展攤，重現歐洲最古老聖誕市集氛圍。

台北場（圓山花博公園長廊廣場）

時間：11/28–11/30，每日 11:00–21:00

地址：台北市中山區玉門街1號

交通資訊：捷運圓山站 1 號出口步行可達。

新北場（新北市政府市民廣場）

時間：12/5–12/7，每日 11:00–22:00

地址：新北市板橋區中山路一段161號

交通資訊：近捷運板橋站 3A 出口。

桃園場（桃園藝文廣場）：

時間：12/13–12/14

地址：桃園市桃園區中正路1188號

交通資訊：可搭乘桃園客運103、105、112、125、151、152、302、707A路線，於「展演中心站」或「藝文廣場站」下車即達

撰文者/ 海的那編