「2025北城企管∞凱基證券全國台股投資競賽」圓滿落幕 逾700位學子同場競技

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】由臺北城市科技大學企管系攜手凱基證券共同舉辦的「2025北城企管∞凱基證券全國台股投資競賽」，於2025年12月1日至12月12日盛大舉行並在12月24日舉行頒獎典禮後圓滿落幕。本屆競賽分為高中組與大專組，吸引全國各地學生踴躍參與，總參賽人數超過700位，充分展現年輕世代對金融投資與理財知識的高度關注與學習熱忱。

所有得獎者合照。（圖／臺北城市科技大學企管系提供）

本次競賽中，高中組共有306位學生報名參賽，大專組則有408位學生投入競逐。參賽學生在模擬台股投資環境中，實際進行市場分析、資金配置與風險控管，將課堂理論轉化為實務操作，整體表現相當亮眼。

高中組競爭激烈，第一名由穀保家商資料處理科二年級的邱妤婷同學奪得；第二名為新店高中一年級的劉柏沅同學；第三名為台南高商商業經營科三年級的沈宜蓁同學；第四名為能仁家商資料處理科二年級的王巾阜同學；第五名則由幼華高中電子商務科三年級的許宏瑋同學獲獎。

高中組第一名的邱妤婷同學分享：「一開始參賽其實有點緊張，但透過這次比賽，我學會如何觀察市場趨勢、查詢公司資料，也更了解投資需要耐心與判斷力。能在全國比賽中獲獎，對我來說是很大的鼓勵，也讓我對未來朝金融相關領域發展更有信心。」

為鼓勵學生交流投資心得與學習成果，本次競賽特別設立分享獎（佳作）。獲獎者包括幼華高中電子商務科的張妤瑄同學、淡江高中普通科的劉宇捷同學，以及台北城市科技大學企業管理系夜二技四年級的陳綺妮同學。

高中組冠軍穀保家商資處科同學（右二）。（圖／臺北城市科技大學企管系提供）

臺北城市科技大學企管系主任鄧孔彰表示，從本屆競賽的整體表現可以明顯觀察到，學生已不再只是被動學習金融理論，而是能主動運用數據分析、市場資訊與風險評估進行投資決策，展現高度的學習動機與實務整合能力。未來也將持續推動產學合作與跨校交流，為高中與大專學子打造更多結合理論與實務的學習舞台，培育具備金融素養與競爭力的新世代人才。

負責籌辦此次競賽活動劉俊奇老師表示，「2025北城企管∞凱基證券全國台股投資競賽」由林慶昌老師、謝孟儒老師、王敏姿老師及葉伊雯老師共同協助競賽規劃與執行，此活動不僅提升學生對金融市場的認識，更有助於培養其理性投資、風險管理與決策思維能力。

