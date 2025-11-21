2025北歐金質獎行程 高雄出發稀有優選

2025年金質旅遊獎評審結果已出爐，並陸續寄出得獎通知，廣受矚目的北歐線，由ETS尊榮假期的「MSC神女領航 北歐雙峽灣盛宴13天~瑞典、挪威、丹麥、北德」奪得，這也是今年唯一可從高雄出發的北歐獲獎行程。

MSC神女號

這條路線以「一站式輕旅行」為最大特色，將交通、住宿、飲食、娛樂一次整合，省去頻繁轉車、搬運行李的疲憊感，真正把時間留給風景，也因為少了舟車勞頓，旅行貼近「回到本質」的初衷，更能慢下來，看見北歐的另一種美好。

挪威峽灣

行程串聯瑞典、挪威、丹麥、北德，一趟旅程便能收藏四國的城市風光與自然奇景。尤其在挪威峽灣航段，郵輪停靠港口、景點幾乎就在眼前，可輕鬆看見山海交織的壯闊。

挪威縮影景觀火車

不只如此，此行程之所以大受好評，就是因為把長途旅行的麻煩通通升級成享受。原本最花時間的交通，現在直接變成在船上休息、觀賞景色的黃金時刻；免搬行李、免轉車的設計，更是讓大人小孩都能輕鬆上路，不用一邊玩、一邊考驗體力。沿途從自然奇景到北歐城市風光全都涵蓋，豐富卻不會覺得趕行程。再加上郵輪上的美食、設施與海上風光陪伴每一天，讓人真正體會到「旅程本身就是目的地」，上船即度假，體驗最優雅。

丹麥港口

隨著行程開賣，業者同步推出限量早鳥回饋。凡兩人同行並完成報名付訂者，每團前十名，第二人便能享有新台幣約10,000元優惠，且原本的內艙將直接升等為陽台艙（價值新台幣約15,000元），等於一踏進房間就能擁有海景級旅行體驗，還附加贈送船艙小費（價值84歐元）。由於名額有限，因此一推出便吸引不少人關注，有興趣者動作要快。

