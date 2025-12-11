2025北流耶誕小鎮 音樂嘉年華12/20、21熱鬧登場

記者王丹荷／綜合報導

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025北流耶誕小鎮」，今年以全新主題「耶誕老公公不在家」盛大回歸，系列主活動「耶誕音樂嘉年華」售票演出將於12月20、21日於 SUB 舞台熱鬧登場；今年集結馬念先、鄭宜農、SherryZ 鄭雙雙等10組深受樂迷喜愛的音樂人，用2天滿載能量的現場演出陪伴民眾迎接耶誕節到來。

活動將以12月13、14日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」揭開序幕，12月20、21日推出系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，包含 SUB 舞台售票演出、園區店舖串聯的音樂活動，以及多項特別企劃與免費體驗。深受民眾喜愛的「小鎮市集」也將於12月19日至21日與12月24日至28日連續2週登場，以音樂、互動、故事與市集全面營造臺北冬季最具魅力的節慶場景。

繼日前公布的首波亮點， SUB 舞台售票演出將於12月20、21日由10組人氣樂團與歌手輪番演出，第二波亮點也將在同一週末全面引爆。今年特別串聯16家園區店鋪推出25場免費音樂演出，曲風涵蓋爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等類型，包括屢獲金曲肯定的爵士鋼琴家許郁瑛 YuYing Hsu，將在「小鎮音樂聚落」帶來限定演出。

而由 DJ 與布袋戲共演的「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」，在「小鹿亂撞舞台」以經典臺語流行歌曲、布袋戲操偶與 DJ 文化激盪出全新臺味。DJ ChiLL 以強烈律動與舞台能量聞名，而蘇俊穎掌中木偶劇團則以當代語彙呈現布袋戲魅力，兩者聯手打造今年最具娛樂性的跨界演出。不論是喜愛懷舊或新潮音樂的觀眾，都能在現場一起唱、一起跳，甚至成為演出的一部分。

此外，獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」也將登上「小鹿亂撞舞台」，以融合南北管、月琴念歌與多元曲風的臺語搖滾展現新世代臺灣音樂精神。從《燒金蕉》、《不是路》到2024年最新專輯《萬事美妙》，百合花 Lilium 持續突破類型邊界，將在耶誕小鎮帶來充滿文化能量與現場魅力的演出。多組藝術家共同形塑今年耶誕小鎮最具風格的「店鋪音樂地圖」，為園區注入豐富而驚喜的聲音景觀。

今年4大特別企劃包含親子、音樂、教育與文化多重面向，為活動帶來更多深度與溫度。其中，富邦文教基金會開發的《虎姑婆與他的朋友》是亞洲第1個專為6至10歲兒童打造的流行音樂節目，由陶晶瑩為虎姑婆配音，以9首原創歌曲陪伴孩子面對恐懼、勇敢表達感受。透過「孩子看見孩子」的視角，打造寓教於樂的節慶舞台。

作為北流冬季檔期的另一亮點，羅德．達爾原著《巧克力冒險工廠》美國百老匯魔幻音樂劇將於12月17日首度登臺，在北流表演廳盛大開演。此製作由原版國際巡演團隊攜手華文環球藝術娛樂呈現，以奇幻舞台、創新特效與扣人心弦的音樂，帶領觀眾走進旺卡的糖果王國，親身體驗想像力奔放的魔法世界。

2025 北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸。（北流提供）

北流將推出25場免費音樂演出，包括演出卡司之一的爵士鋼琴家許郁瑛 YuYing Hsu。（北流提供）

「朱宗慶打擊樂團2」將帶著滿滿節慶能量陪孩子一起唱跳。（北流提供）

美國百老匯魔幻音樂劇《巧克力冒險工廠》將於12月17日至28日在北流盛大開演。（華文環球藝術娛樂提供）