「2025北港媽祖盃馬拉松」熱鬧開跑，警加強交通疏導與防詐宣導。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】2025年北港媽祖盃全國馬拉松賽8日在北港牛墟盛大開跑，，北港警分局全力投入維護交通秩序及防詐宣導工作，保障賽事安全並提升民眾防範意識。本次馬拉松吸引了超過6,000名參賽者，現場氣氛熱烈，縣長張麗善與雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及北港鎮鎮長蕭美文、北港警分局局長陳勇誌等貴賓親臨現場，積極參與防詐騙宣導，為活動增添更多的安全保障。

北港警分局針對賽事的規模和路線進行精心部署，保障比賽過程中交通順暢。警方不僅在賽道周邊進行動態調度，主辦單位也在主要路口和關鍵路段設置交通指引，確保選手和民眾的安全。警方與志工協力協作，協調賽事進行與交通流動的無縫對接，讓現場秩序井然。

縣長張麗善特別提醒，詐騙手法層出不窮，詐騙分子常以「假投資」、「急需資金」等理由行騙，並強調尤其要對陌生來電保持警惕，切勿輕信牽涉金錢的訊息。志工和警方共同參與防詐宣導，將防詐警訊廣泛傳遞給參賽選手及現場民眾。

北港警分局局長陳勇誌表示，北港警分局不僅確保了賽事的順利進行，還藉此機會加強防詐騙宣導，提升民眾的防詐意識，為社會安全提供了更堅實的保障。他強調，此次活動不僅是體育盛事，更是一個重要的防詐騙警示平台。