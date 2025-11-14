▲「2025區域觀光圈市集日」華山開展，中區＆金門62家業者匯聚展現中臺灣魅力。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處主辦的「2025 區域觀光圈市集日（中區＆金門）」將於 11 月 14 日至 16 日在臺北華山 1914 文化創意產業園區熱鬧登場，展區位於華山劇場與中 7A 館。今年活動匯集中臺灣及金門地區共 62 家優質特色業者，現場除提供多項體驗活動與限量好禮外，更結合文化表演、名人分享與沉浸式展區，打造兼具趣味、知性與地方特色的城市旅遊盛會。

活動開幕式由阿里山鄒族「風笛 euvuvu 表演藝術團」揭開序幕，以磅礡的部落樂音展現山林文化深度；人氣啦啦隊偶像李多慧與臺灣觀光代言人「喔熊組長」也將驚喜現身，帶來滿滿亮點與熱鬧氣氛，預料將吸引大批粉絲與親子家庭共襄盛舉。

參山國家風景區管理處表示，本次市集由阿里山處主辦，並由參山處、日月潭國家風景區管理處及旅遊推廣組協辦，以「山鄰款待」為主題，扣合近年中臺灣觀光圈推動的品牌精神。本次串聯竹竹苗、中彰、日月潭、大阿里山、大草嶺、235（嘉義縣市）及金門等七大觀光圈，推出四大展區亮點：「山鄰拾光坊 DIY 體驗區」、「山田慢耕場食農體驗區」、「喔熊選物店」及「名人款待舞台」。

其中，「名人款待舞台」將邀請李多慧、楊子儀、劉克襄、小林賢伍、魏華萱等名人接力分享中臺灣旅遊秘境、山村故事與旅程中的暖心款待，藉由故事交流，帶領民眾以不同視角認識地方文化魅力。

參山處今年也在市集現場推出多項充滿趣味的主題體驗，包括喔熊小盆栽 DIY、喔熊守財庫存錢筒等手作活動，深受親子旅客期待。「山田慢耕場」則將農場實景搬進華山，民眾可現場體驗採果、農產挑選等互動式食農體驗，並選購臺中當季盛產的芋頭、甜柿、蜜蘋果等新鮮農特產品，完整呈現臺灣秋季山城風土。

參山處長曹忠猷指出，為回饋民眾支持，今年市集推出多項限時優惠與精美好禮：國際旅客憑護照即可兌換「喔熊造型氣球」；民眾走訪四大觀光圈及喔熊攤位，集滿指定印章並完成問卷，即可兌換限量「神秘好禮」。此外，參山處也提供最受注目的「喔熊選物店」消費抽獎活動——凡於參山處 17 個特色攤位或選物店，單筆消費滿 500 元即可獲得喔熊小禮物；累計消費滿 3,000 元將可參加抽獎，有機會獲得價值 3,000 元以上的喔熊主題房住宿券，或價值 8,000 元的「峨眉深度走讀兩天一夜行程」（一人中獎、兩人同行），預料將掀起搶購熱潮。

曹忠猷強調，「中區觀光圈市集」是年度最具代表性的觀光推廣平台之一，不僅展現中臺灣觀光圈的多元創意，更推動各地旅宿、美食、農產、文化體驗齊聚一堂，呈現觀光圈之間的合作成果。參山處也預告，11 月 29 日將於谷關推出「山谷燈光節」，以光影藝術結合谷關與梨山獨特的山林夜色，打造秋冬最夢幻的夜間旅遊活動，並串聯夜間經濟、住宿體驗、部落文化與溫泉旅遊，邀請民眾在秋冬持續走訪參山，感受中臺灣山林之美與款待之旅的溫度。

更多活動資訊，請鎖定「參山國家風景區管理處」粉絲專頁：https://www.facebook.com/trimnt