2025區域觀光圈市集〈山林款待〉登場 七大觀光圈齊聚華山展現跨域魅力
【記者 周澄予／台北 報導】交通部觀光署主辦的「2025區域觀光圈市集日—中區＆金門場〈山林款待〉」日昨於臺北華山文創園區登場，活動為期三天，集結竹竹苗、中彰、日月潭、大草嶺、235區域、大阿里山及金門等七大觀光圈、共62家特色業者。以「山鄰款待」為主題，市集透過人地連結、在地風景與文化展演，展現中區觀光圈多元魅力，並宣告觀光圈3.0邁向「跨域共創、地方共榮」的新篇章。
開幕式由交通部觀光署方正光主任秘書、立法院江啟臣副院長、王美惠委員、陳玉珍委員國會辦公室董志謀主任、行政院金馬聯合服務中心吳增允執行長、農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處王昭堡處長、金門縣政府觀光處許績鑫處長、臺中市政府觀光旅遊局蔡宗昇副局長、臺灣中區觀光圈聯盟協會李吉田理事長、觀光圈各公協會理事長及產業夥伴一起熱鬧開場；開幕表演由阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團率先登場，以融合原民傳統與現代節奏的熱力演出揭開序幕；隨後人氣啦啦隊偶像李多慧攜手臺灣觀光代言人「喔熊組長」驚喜現身，獻上一籃滿載中臺灣與金門特色的經典伴手禮，熱情迎接來自世界各地的貴賓與朋友，共同感受臺灣觀光的魅力與活力。
「市集」不只是販售平台，而是一場讓旅客「從感受開始旅行」的行動。藉由展演、伴手設計與創意體驗，讓民眾在日常生活中認識地方品牌，進而轉化為實際旅遊行為，讓「區域觀光圈品牌」真正成為引領旅人走進臺灣不同角落。觀光圈邁向3.0的時代，未來將從地方共鳴走向國際舞台，要成功，除了觀光署努力，也需要所有的在地業者的齊一心志，並透過品牌化經營，梳理出屬於區域觀光的專屬特色和旅遊產品。
這次中區觀光圈市集網羅64家業者，從茶、木、香、味到設計美學，展現中臺灣與金門獨具韻味的文化氣質。阿里山管理處帶來遠近馳名的檜木甜甜圈與喔熊聯名小米酒，展現山林風味與創意結合；參山管理處精選「富興茶業文化館」與「卷木森活館」以創新體驗詮釋地方魅力；日月潭管理處則推薦網美最愛的「蠻荒咖啡」與「半山夢工廠」永續旅程；金門觀光圈帶來「K Beer 金門精釀」與百年老字號中藥房推出的香料手作商品，融合傳統與創新風格；另外還有一系列喔熊粉絲不能錯過的聯名商品，為活動增添多層次風采。
今年的市集為2024中區市集的升級版，不僅延續民眾最喜愛的名人秘境分享，更將過去受歡迎的山區水果銷售專區升級為「買得到、吃得到、玩得到」的全方位體驗。另特別邀請易遊網共同開發中區與金門的創新遊程與特色體驗，結合限定優惠方案，打造一場絕無僅有、精彩可期的觀光盛會。（照片：日管處提供）
