2025十大人權新聞出爐 柯文哲案拿第一、「電鍋案」是遺珠

中華人權協會今（5日）公布「2025 十大人權新聞」，共選出12則今年發生的重大人權議題。第一名是柯文哲案（前民眾黨主席柯文哲涉及京華城與政治獻金案），凸顯當前台灣司法人權與政治人權的雙標問題；至於近日社會高度關注的「電鍋案」，協會理事長高思博說，因為才發生幾天，無法列入票選，故為今年的遺珠。

中華人權協會今（5日）公布「2025 十大人權新聞」。

中華人權協會與國民黨立委王鴻薇、翁曉玲上午在立法院合辦「2025 十大人權新聞」記者會，翁曉玲與協會理事長高思博出席並發布選出12則重大人權議題。入選的重大人權議題除了「電鍋案」未列入外，日前爆發的民進黨立委賴瑞隆的孩子涉及校園霸凌，也未能及時列入。

12則重大人權議題分別為：第1是柯文哲案。第2是加重虐童刑責（剴剴案）。第3是陸配人權相關案件（包括亞亞在台灣事件、陸配遭解除公職、花蓮村長解職）。第4是長照殺人（八旬母殺兒案）。第5是AI時代下的個人隱私資料保護。第6是災害重建條例與特別預算（包括丹娜絲颱風、馬太鞍堰塞湖、鳳凰颱風）。

中華人權協會理事長高思博。

第7是美國移民衝突。第8是賴清德17條（公務員需簽具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證）。第9是大法官人事二次否決、憲法法庭無法做出違憲判決。第10是長榮空服員病逝。第11是加薩宣言簽署。第12是行政院通過刑法修正草案（馬國女大生案、還有桃園男子情殺）。

高思博說明，每年公布的十大人權新聞是把過去一年發生的事件廣泛蒐集，再由具法律專業背景的理監事票選、排序，這些案子有些已告一段落，但有些還在現在進行式，這些事有些是需要政府改變作法、有些需要修改法律，因此行政、立法、司法大家都有事要幹，因此會選出人權新聞的目的，就是希望促成社會對人權發展重視，很多事情必須捲起袖子幹活改善。

高思博提到，台灣三不五時就會有重大人權相關事件，今年度評選結束後才發生的「電鍋案」，是此次重要人權新聞遺珠，該案顯示社會一般倫理、道德判斷與法律判斷完全相反，是一個司法機關重要契機，一定要改革。

國民黨立委翁曉玲。

翁曉玲表示，此次獲選的柯文哲案與陸配案，甚至昨天內政部說要封小紅書，這都涉及剝奪人民言論、表意自由，呼籲政府應重新重視多元言論自由，不能限制人民參政權。

翁曉玲也引述前南非總統曼德拉過去名言「剝奪人民的人權，就是挑戰他們的人性」，指出藉由人權新聞回顧，檢視政府剝奪了那些人權，讓各界重視，像柯文哲案就凸顯台灣司法人權與政治人權常出現雙標問題，只有人民自己重視、捍衛人權，政府才會重視，如果大家都漠視，政府也不會把人權議題放在眼裡。

