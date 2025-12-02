2025十大台灣電影票房總盤點 《角頭-鬥陣欸》 奪下第二 冠軍片拿下首周票房x 10倍的兩億好成績！

2025年 10大最賣座台灣電影

【文 / 膝關節】在「2025全台十大賣座電影票房分析」一文中談完主要的年度賣座電影前十名之後，接下來就要面對台灣本土製作電影的前十名。雖然年底可能還有異軍突起的作品，《陽光女子合唱團》或是《那張照片裡的我們》仍可值得期待，就年度上映約50部來看，其實就是因為前三名的表現極佳，彌補了開春以來票房真空問題。

2025年 Top.10最賣座台灣電影

上半年對所有國片發行商來說是噩夢一場！

或許說好萊塢慣性Q1淡季真的太冷清，自然連動到整體來客數進場意願。國片市場的票房基本盤在於影片動員力+口碑傳遞效率。動員力包括製作發行團隊的人脈包場，口碑則是考驗突破同溫層後的蝴蝶效應，這兩者缺一不可。主題相對小眾，或是紀錄片類型的作品，更加凸顯人脈凝聚力的基本盤。

《96分鐘》華影提供

年度冠軍國片《96分鐘》確實是有點令人〝喜出望外〞，作為熱愛開發類型作品的監製鄒介中(之前成功開發《粽邪》系列)，與《狂徒》導演洪子烜外加金馬獎最佳動作指導洪昰顥，打出一套商業類型片組合拳。上映首周票房累積1800萬，最後居然可以達到首周票房x 10倍還超過的兩億票房。證明口碑細水長流，宣發團隊功不可沒，演員與幕後團隊北中南勤跑映後活動，有人氣又接地氣，卡進兩億奪下年度台灣電影冠軍具有歷史性意義。

《角頭－鬥陣欸》（圖／曼尼娛樂提供）

亞軍則是去年就被視為年度王者的《角頭》系列之作：《角頭-鬥陣欸》，這系列已經在去年的《大橋頭》打出兩億票房天花板，本集雖略低去年收官成績，但也證明《角頭》宇宙未來的票房基本盤。

《泥娃娃》被譽為在《咒》之後近三年最佳台灣恐怖片。（圖／天予電影提供）

今年書寫票房上格外有意義，就在於一整年能有三部破億作品是很罕見的局面，即便《泥娃娃》在截稿前夕尚未破億，但也很接近破億門檻。作為台灣類型片常勝軍鬼片來說，過去幾年確實有太多粗製濫造之作，打壞觀賞信心就算了，更讓觀眾產生PTSD。

還好《泥娃娃》成功拆彈，給觀眾一部有血有淚的好作品！

長年耕耘剪接工作的導演解孟儒挑起劇情長片工作，楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙組成說服觀眾的演員群，特別是楊祐寧、蔡思韵這組夫妻令觀眾同情，張軒睿則是扮演非典型驅魔道士，帥到炸天，重新拉回鬼片破億水準，可喜可賀，可口可樂。

詹懷雲在《有病才會喜歡你》裸上身秀結實六塊肌。（圖／紅杉娛樂提供）

另一門台式票房常勝類型：校園愛情。今年則是《有病才會喜歡你》當這個門面了，甚至可以說，上半年只有這部片賣座有點樣子。不落俗套的愛情節奏，加上出其不意的精準笑點都能引發觀眾共鳴，詹懷雲正被看為下一個國片男明星接棒首選，就看他接下來的表現了。

《看不見的國家》電影劇照

前十名中還有一個意外驚喜，就是紀錄片居然有兩部進榜。分別是談論台灣民主過程的《看不見的國家》與講述半導體產業故事的《造山者-世紀的賭注》，前者吸引大量蔡英文總統粉絲與台派觀眾，後者則靠企業包場成就超長續航放映場次，兩部都能達到三千多萬的票房，絕對是超乎預期。

《造山者－世紀的賭注》正式海報。（牽猴子提供）

整體來說，一整年能有三部破億都不容易，代表市場耕耘出迥異類型風格。可惜在於中型票房作品不夠多，5000-8000萬這階段近乎真空。而今年上映50部台灣作品中，只有14部破一千萬門檻，對於製作回收來說壓力頂天。

至於剛上映的《大濛》被業界期待能踏上破億之旅，就看這個12月能帶來多少口碑反饋到票房吧？

2025年 Top.10最賣座台灣電影（本表格數字統計時間為2025/1/1~2025/11/30)

《大濛》方郁婷

2025年 台灣最賣座電影 Top.10

