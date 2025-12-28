【2025十大國際新聞】肆應變局 攜手前行

編按：

2025年國際局勢依然動盪。美國總統川普重返白宮，重塑全球政經與安全格局，促使歐洲加速自主防禦與軍事整合；日本首位女首相高市上任，涉臺發言引發日「中」緊張，反映印太地緣政治風險；中東在以哈停火後暫時降溫，但結構性矛盾難解；東南亞洪災則再次凸顯氣候挑戰。

1、川普重返白宮 重塑全球戰略格局

川普 2025 年重掌白宮，推動「美國優先」政策，其對等關稅、貿易壁壘，衝擊國際市場與供應鏈；另，川普要求盟友分擔防務責任，則促使各國強化自主防衛並調整安全戰略。

2、以哈停火 和平之路仍漫長

以色列與哈馬斯1月達成停火協議，暫時終止長期戰事，安理會11月通過國際部隊進駐加薩，協助維持停火與安全秩序，為人道援助與重建提供空間。然而，雙方根本政治分歧與領土爭議仍未解決，中東安全仍高度脆弱。

3、歐洲加速戰略自主 提升防衛韌性

歐洲借鑒烏俄戰爭教訓，加速推動自主防禦與防衛韌性，擴大本土軍事產能、整合聯盟指揮架構，並加強網路與能源安全防護；同時與北約合作強化危機應對能力，以應對美國戰略不確定性與區域安全挑戰。

4、高市早苗「臺灣有事」論 日「中」齟齬升溫

高市早苗10月上任後，強化對臺海安全的關注，其涉臺言論激怒中共，引發區域高度關注與地緣政治反應，凸顯印太區域秩序持續面臨安全挑戰，有賴區域盟邦攜手深化合作，嚇阻中共擴張野心。

5、美重兵集結加勒比海 打擊委內瑞拉毒品

美國與委內瑞拉關係在下半年急速惡化。川普政府以反毒為由，對馬杜洛政權施壓，對購買委國石油國家課徵關稅、在加勒比海部署「福特號」航艦打擊群等兵力、扣押油輪執行制裁、多次對運毒船隻開火，並將芬太尼列為大規模毀滅性武器。

6、東南亞世紀洪災 凸顯氣候挑戰

氣候變遷加劇極端天氣事件，印尼、斯里蘭卡、泰國與馬來西亞等東南亞4國，11月底至12月初遭遇歷史性洪災，造成逾千人罹難，暴露區域災防與基礎建設的脆弱性，凸顯各國加速水利、城市規劃及跨國氣候合作的急迫性。

7、教廷選出首位美籍教宗良十四世

良十四世5月8日成為羅馬天主教會史上首位美國籍教宗，象徵教會領導層多元化與全球影響力拓展。他在就任演說中強調對話、和平與包容，呼籲各國關注氣候變遷、貧富不均及和平議題。

8、以伊「12日戰爭」 美轟炸伊朗核設施

以色列與伊朗6月爆發「12日戰爭」，美出動B-2轟炸機空襲德黑蘭主要核設施。衝突迅速升級後，在美斡旋下停火，但核問題與中東局勢仍高度緊張；聯合國、歐盟隨後重啟對伊朗制裁，阻其發展核計畫野心。

9、美調停區域衝突 「雙亞」40年烽火落幕

川普第二任期積極調停區域衝突，維繫全球和平穩定。其中，亞塞拜然與亞美尼亞8月在白宮簽署和平協議，結束長達近40年衝突，為南高加索地區重大外交進展。

10、英航艦重返印太 落實安全承諾

英國航艦「威爾斯親王號」4至11月執行「高桅」行動，率多國艦艇組成打擊群赴印太海域巡弋，訪問區域友邦港口、參與多場聯演，提升作業互通性；這是英航艦時隔4年重返印太，象徵對區域安全的持續承諾。

