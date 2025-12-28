【2025十大國際新聞】肆應變局 攜手前行
編按：
2025年國際局勢依然動盪。美國總統川普重返白宮，重塑全球政經與安全格局，促使歐洲加速自主防禦與軍事整合；日本首位女首相高市上任，涉臺發言引發日「中」緊張，反映印太地緣政治風險；中東在以哈停火後暫時降溫，但結構性矛盾難解；東南亞洪災則再次凸顯氣候挑戰。
記者潘紀加、丘學陞、賴名倫綜合報導
1、川普重返白宮 重塑全球戰略格局
川普 2025 年重掌白宮，推動「美國優先」政策，其對等關稅、貿易壁壘，衝擊國際市場與供應鏈；另，川普要求盟友分擔防務責任，則促使各國強化自主防衛並調整安全戰略。
2、以哈停火 和平之路仍漫長
以色列與哈馬斯1月達成停火協議，暫時終止長期戰事，安理會11月通過國際部隊進駐加薩，協助維持停火與安全秩序，為人道援助與重建提供空間。然而，雙方根本政治分歧與領土爭議仍未解決，中東安全仍高度脆弱。
3、歐洲加速戰略自主 提升防衛韌性
歐洲借鑒烏俄戰爭教訓，加速推動自主防禦與防衛韌性，擴大本土軍事產能、整合聯盟指揮架構，並加強網路與能源安全防護；同時與北約合作強化危機應對能力，以應對美國戰略不確定性與區域安全挑戰。
4、高市早苗「臺灣有事」論 日「中」齟齬升溫
高市早苗10月上任後，強化對臺海安全的關注，其涉臺言論激怒中共，引發區域高度關注與地緣政治反應，凸顯印太區域秩序持續面臨安全挑戰，有賴區域盟邦攜手深化合作，嚇阻中共擴張野心。
5、美重兵集結加勒比海 打擊委內瑞拉毒品
美國與委內瑞拉關係在下半年急速惡化。川普政府以反毒為由，對馬杜洛政權施壓，對購買委國石油國家課徵關稅、在加勒比海部署「福特號」航艦打擊群等兵力、扣押油輪執行制裁、多次對運毒船隻開火，並將芬太尼列為大規模毀滅性武器。
6、東南亞世紀洪災 凸顯氣候挑戰
氣候變遷加劇極端天氣事件，印尼、斯里蘭卡、泰國與馬來西亞等東南亞4國，11月底至12月初遭遇歷史性洪災，造成逾千人罹難，暴露區域災防與基礎建設的脆弱性，凸顯各國加速水利、城市規劃及跨國氣候合作的急迫性。
7、教廷選出首位美籍教宗良十四世
良十四世5月8日成為羅馬天主教會史上首位美國籍教宗，象徵教會領導層多元化與全球影響力拓展。他在就任演說中強調對話、和平與包容，呼籲各國關注氣候變遷、貧富不均及和平議題。
8、以伊「12日戰爭」 美轟炸伊朗核設施
以色列與伊朗6月爆發「12日戰爭」，美出動B-2轟炸機空襲德黑蘭主要核設施。衝突迅速升級後，在美斡旋下停火，但核問題與中東局勢仍高度緊張；聯合國、歐盟隨後重啟對伊朗制裁，阻其發展核計畫野心。
9、美調停區域衝突 「雙亞」40年烽火落幕
川普第二任期積極調停區域衝突，維繫全球和平穩定。其中，亞塞拜然與亞美尼亞8月在白宮簽署和平協議，結束長達近40年衝突，為南高加索地區重大外交進展。
10、英航艦重返印太 落實安全承諾
英國航艦「威爾斯親王號」4至11月執行「高桅」行動，率多國艦艇組成打擊群赴印太海域巡弋，訪問區域友邦港口、參與多場聯演，提升作業互通性；這是英航艦時隔4年重返印太，象徵對區域安全的持續承諾。
1、川普重返白宮 重塑全球戰略格局 川普 2025 年重掌白宮，推動「美國優先」政策，其對等關稅、貿易壁壘，衝擊國際市場與供應鏈；另，川普要求盟友分擔防務責任，則促使各國強化自主防衛並調整安全戰略。（達志影像／美聯社資料照片）
2、以哈停火 和平之路仍漫長 以色列與哈馬斯1月達成停火協議，暫時終止長期戰事，安理會11月通過國際部隊進駐加薩，協助維持停火與安全秩序，為人道援助與重建提供空間。然而，雙方根本政治分歧與領土爭議仍未解決，中東安全仍高度脆弱。（達志影像／美聯社資料照片）
3、歐洲加速戰略自主 提升防衛韌性 歐洲借鑒烏俄戰爭教訓，加速推動自主防禦與防衛韌性，擴大本土軍事產能、整合聯盟指揮架構，並加強網路與能源安全防護；同時與北約合作強化危機應對能力，以應對美國戰略不確定性與區域安全挑戰。（達志影像／路透社資料照片）
4、高市早苗「臺灣有事」論 日「中」齟齬升溫 高市早苗10月上任後，強化對臺海安全的關注，其涉臺言論激怒中共，引發區域高度關注與地緣政治反應，凸顯印太區域秩序持續面臨安全挑戰，有賴區域盟邦攜手深化合作，嚇阻中共擴張野心。（達志影像／美聯社資料照片）
5、美重兵集結加勒比海 打擊委內瑞拉毒品 美國與委內瑞拉關係在下半年急速惡化。川普政府以反毒為由，對馬杜洛政權施壓，對購買委國石油國家課徵關稅、在加勒比海部署「福特號」航艦打擊群等兵力、扣押油輪執行制裁、多次對運毒船隻開火，並將芬太尼列為大規模毀滅性武器。（DVIDS網站）
6、東南亞世紀洪災 凸顯氣候挑戰 氣候變遷加劇極端天氣事件，印尼、斯里蘭卡、泰國與馬來西亞等東南亞4國，11月底至12月初遭遇歷史性洪災，造成逾千人罹難，暴露區域災防與基礎建設的脆弱性，凸顯各國加速水利、城市規劃及跨國氣候合作的急迫性。（達志影像／美聯社資料照片）
7、教廷選出首位美籍教宗良十四世 良十四世5月8日成為羅馬天主教會史上首位美國籍教宗，象徵教會領導層多元化與全球影響力拓展。他在就任演說中強調對話、和平與包容，呼籲各國關注氣候變遷、貧富不均及和平議題。（達志影像／歐新社資料照片）
8、以伊「12日戰爭」 美轟炸伊朗核設施 以色列與伊朗6月爆發「12日戰爭」，美出動B-2轟炸機空襲德黑蘭主要核設施。衝突迅速升級後，在美斡旋下停火，但核問題與中東局勢仍高度緊張；聯合國、歐盟隨後重啟對伊朗制裁，阻其發展核計畫野心。（DVIDS網站）
9、美調停區域衝突 「雙亞」40年烽火落幕 川普第二任期積極調停區域衝突，維繫全球和平穩定。其中，亞塞拜然與亞美尼亞8月在白宮簽署和平協議，結束長達近40年衝突，為南高加索地區重大外交進展。（達志影像／路透社資料照片）
10、英航艦重返印太 落實安全承諾 英國航艦「威爾斯親王號」4至11月執行「高桅」行動，率多國艦艇組成打擊群赴印太海域巡弋，訪問區域友邦港口、參與多場聯演，提升作業互通性；這是英航艦時隔4年重返印太，象徵對區域安全的持續承諾。（英國國防部網站）
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 6 小時前 ・ 163
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 44
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 198
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 60
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 60
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 46
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 50
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 118
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 11 小時前 ・ 27
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 231
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
交保後首秀！柯文哲新北應援黃國昌 她：斷絕藍白合後路
民眾黨主席黃國昌於明（27）日在新北市新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」大型活動，外界高度關注日前獲交保的創黨主席柯文哲是否會作為「神秘嘉賓」現身。資深媒體人邱明玉在三立政論《54陪審團》分析，柯文哲若出席並非單純力挺，更帶有「壓陣」意圖，旨在防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，並要求其在新北市長選戰中「戰到底」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 14 小時前 ・ 16