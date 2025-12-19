2025十大娛樂新聞回顧》劉品言嫁連晨翔喜獲千金

連晨翔（左）、劉品言結婚生女喜訊，為演藝圈增添滿滿幸福感。（資料照片）

37歲的劉品言與小她4歲的連晨翔在2025年迎來人生重要里程碑，兩人無預警於6月初甜蜜宣布結婚並公開懷孕喜訊，11月初女兒「連TT」平安報到，喜訊連發，為2025年充斥不少負面、悲傷新聞的演藝圈注入了溫暖幸福正能量。

劉品言與連晨翔最早因拍攝戴愛玲MV認識，之後在TVBS劇集《舊金山美容院》再度合作，兩人在戲殺青後才擦出愛火，2024年底開始交往，熱戀半年就有了愛的結晶。

她懷孕期間堪稱最靈活孕婦，維持運動健身，產前半個月還挺著孕肚主持金鐘獎頒獎典禮；她日前曬出一系列產房照片，再次感受「生命裡最奇妙的一天」，並對女兒感性告白，字裡行間滿是初為人母的感動與幸福。