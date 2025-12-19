2025十大娛樂新聞回顧》坣娜牽尪手長眠享年59歲

坣娜10月突爆出因為肺腺癌過世，震驚外界。（資料照片）

美聲天后坣娜曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲，10月卻突爆出因為肺腺癌過世，享年59歲，震驚外界。坣娜的猶太籍老公薛智偉於台北猶太社區中心（JCC）舉辦追思會，老公親吐夫妻倆相處10年點滴，夫妻倆結婚8年感情甜蜜，直至坣娜生命最後1分鐘，他始終緊牽著她的手。

薛智偉形容坣娜是非常豁達的人，毫不畏懼聊生死，在她生病臥床的最後1年，幾乎無法說話也看不到，但憑一個眼神或小動作，薛智偉就知道她想表達什麼，直至生命盡頭兩人依舊同床共枕。

坣娜1986年以藝名唐娜發行首張專輯《告別臨界》出道，1995年改名為坣娜出版《奢求》專輯，也是知名主持人。豈料她在2000年發生意外嚴重車禍，並引發後遺症而減少演藝工作，隨後身體也受紅斑性狼瘡之苦，她運用瑜伽調理身體疾病，成為知名瑜伽老師。