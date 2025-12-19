2025十大娛樂新聞回顧》小S戴大S骨灰項鍊奪金鐘

大S在今年2月於東京病逝。（資料照片）

小S（左）時隔多年再得金鐘獎肯定，右為派翠克。（資料照片）

大S徐熙媛2月新春年間和家人在日本東京旅遊時，不幸感染流感引發肺炎病逝，享年48歲。從小和她一起出道，將她視為精神指標的妹妹小S徐熙娣，承受不了打擊，向《小姐不熙娣》告假，暫離演藝圈。

時隔8個多月，小S在好友蔡康永的陪伴下出席第60屆金鐘獎頒獎典禮，她特別佩戴含有大S骨灰的項鍊現身，訴說著對姊姊的思念。當她以《不熙娣》奪下綜藝節目主持人獎時，她激動的將獎座像給媽媽黃春梅，「我媽心裡有個很大的洞。如果我得獎，或許她心中的洞會被填滿一點。媽，你把這個獎跟姊姊的照片放一起，希望你很快就能填起來。」S媽日前收到獎座時，眼眶泛淚的說「補上我的心」，令人不捨。

關於復工日期，小S未把話說死，僅表示她想先度過跨年再思考，因為這是她此生第一個沒有大S陪伴的跨年夜。與大S舊情復燃並結婚的丈夫具俊曄，在大S離世後仍留在台灣，幾乎每日都在大S位於金寶山的墓碑前相守。