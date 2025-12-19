2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

金曲歌王方大同抗病5年，於今年2月病逝。（資料照片）

「金曲歌王」方大同以〈愛愛愛〉、〈Love Song〉走紅歌壇，近年因病休養中的他，仍堅持在2024年10月18日推出時隔4年的專輯《夢想家 The Dreamer》。未料，專輯推出僅短短4個月，所屬「賦音樂」證實，他於2月21日病逝，享年41歲。

方大同抱病製作專輯時，當時就曾透露，「我聲音沒什麼問題，但（生病）導致沒那麼靈活，我現在生病，所以聽起來是受傷，但也是因為這樣，我在創作上面得到一些挑戰，嘗試一些Key，或是唱一些爵士。」而他直到生命盡頭，仍一心創作，他還曾說，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」在病榻之中仍堅持完成音樂作品。

「賦音樂」在聲明中提到，「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界。」突聞噩耗震驚歌壇，讓各界相當不捨。