2025十大娛樂新聞回顧》男星閃兵案連環爆

威廉（左）、陳大天在訊後鞠躬致歉。（資料照片）

王大陸今年初因一場行車糾紛，被檢警挖出逃兵證據。（資料照片）

坤達（中）當時在海外工作，接到消息隨即返台配合調查。（資料照片）

陳柏霖承認當年因為不成熟，找上閃兵集團製造假病例逃兵。（資料照片）

2025年「台灣演藝圈閃兵案」從年初的王大陸因一場行車糾紛開始延燒，王大陸因與計程車司機爆發衝突，涉嫌教唆傷人，在調查期間卻被檢警發現手機裡有以360萬元代價，找上閃兵集團代操假病歷的證據，一連揪出演藝圈集體閃兵內幕。包括Energy坤達、書偉與棒棒堂威廉、小杰、陳柏霖、修杰楷、陳大天等人陸續被拘提，被以涉嫌違反妨害兵役修例等罪起訴，尤其修杰楷當年用砸錢從一般體位改服替代役時，還曾擔任「替代役反毒代言人」，正面形象一夕間跌落谷底。

薛仕凌、唐振剛、阿達則是陸續向新北地檢署自首閃兵，如今他們為當年錯誤的選擇，承擔慘痛的後果。可惜的是，Energy、棒棒堂去年才暌違多年合體，團體後續皆因閃兵案喊卡，讓期待許久的粉絲相當失望。