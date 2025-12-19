2025十大娛樂新聞回顧》范姜彥豐爆老婆粿粿出軌王子

范姜彥豐（右）揭露老婆粿粿婚內出軌王子，引起輿論熱議。（資料照片）

范姜彥豐在10月底開撕老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），指出老婆從3月底美國行返台後，夫妻關係急遽變化，他發現明確的出軌證據，自嘲成了戴著綠帽的小丑，王子發文道歉，坦承超過朋友應有的界線，「粿王之亂」震撼演藝圈。

粿粿則以「17分鐘自白影片」認了出軌，並反擊范姜彥豐開口要1600萬，並找來徵信社老闆協商，後打折降為1200萬，她雙眼紅腫哭訴，婚姻走不下去的原因，是雙方價值觀不合，以及長期經濟分配不均，造成她身心俱疲。

風暴愈滾愈大，王子形象全毀暫停演藝事業，他再度向范姜彥豐公開道歉，提到多次商討賠償金額，自己過去為父還債，金額超過負荷，協調分期付款，未能達成共識。最終范姜彥豐和粿粿重新協商，傳出雙方談妥百萬離婚費，其中有一條協議是男方不再出面追究王子責任，應允從此封口。