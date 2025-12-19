2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞
金秀賢憑藉《來自星星的你》、《淚之女王》等韓劇坐穩韓流男神地位，怎料3月突被已故女星金賽綸的家屬爆料，2人曾交往，且時間點可追溯至女方未成年時期，並接連公開多張照片、錄音和對話紀錄等作為佐證，金秀賢嚴正否認，甚至召開記者會，強調雙方交往僅發生於成年之後，並指相關資料應為造假。
事後金秀賢透過公司對金賽綸家屬和爆料的YouTube頻道提起名譽損害等刑事訴訟，並提出高額民事求償，金賽綸家屬也以違反兒童福利法等罪名起訴金秀賢，雙方持續進入法律攻防戰，已從演藝圈燒至社會層面。此次爭議也波及金秀賢的事業，不只代言部分將賠償近百億韓元（約2.5億台幣），來台參加高雄櫻花季的行程臨時喊卡，以及主演新劇《山寨人生》也只能「無限期擱置」。
