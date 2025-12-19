2025十大娛樂新聞回顧》陳漢典Lulu相識12年閃婚

陳漢典（右）、Lulu宣布結婚震驚眾人。（資料照片）

相識超過12年的陳漢典、Lulu黃路梓茵9月驚喜宣布結婚的好消息，2人10月在雙方父母、資深經紀人陳鎮川等親友的見證下登記結婚，婚宴於2026年1月舉辦，預計席開超過40桌。

面對成為彼此攜手的一輩子的人生伴侶，陳漢典、Lulu笑言：「我們兩個是真的要結婚了！雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know。很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子」，分享內心的喜悅。

陳漢典婚後以「我變成完整的人」形容生活，表示Lulu對他而言，是讓他很有信心可以相處一輩子的人，也是他每天起床的動力。Lulu也說，陳漢典總在她身邊給予情緒價值，不斷地鼓勵她，讓她愈來愈有自信。