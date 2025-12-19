2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演

「F4」言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天曾以《流星花園》紅遍全亞洲，今年7月在五月天「回到那一天」大巨蛋演唱會上驚喜合體擔任嘉賓，演唱經典歌曲〈流星雨〉造成轟動，更掀起滿滿回憶殺。不料就在粉絲期待F4風光復出展開巡演之際，朱孝天缺席了。

朱孝天先在社群暴雷F4後續工作安排，遭到除名後，又開直播自曝拒絕了主辦單位3個要求後，被切斷聯繫。朱孝天過去曾說不喜歡F4的歌、跟另3名成員不熟的言論也被挖出，引發熱議。

而言承旭、吳建豪、周渝民攜手五月天阿信以新組合開唱，阿信邀來天王周杰倫寫歌，5人合唱新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，堪稱宇宙級最強恆星夢幻陣容，MV不到二天就在YouTube突破千萬觀看次數。

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信12月在上海舉辦「FeFOREVER 恆星之城」演唱會，4場近5萬張門票秒殺，證明少了朱孝天也沒差，粉絲買氣依舊火熱。