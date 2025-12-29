2025十大收藏人物榜 拍賣市場4亮點一次看

▲Yahoo拍賣今（29）日公布「2025十大收藏人物榜」，「樂天女孩」熱度超越「大谷翔平」奪榜首，台灣隊長陳傑憲、大師兄林智勝等都上榜，顯見棒球熱潮燒至拍賣市場。 （圖／Yahoo拍賣提供）

[NOWnews今日新聞] Yahoo拍賣今（29）日公布「Yahoo拍賣2025十大收藏人物榜」，透過平台全年交易與熱搜大數據，勾勒台灣拍賣市場消費輪廓，也映照出與流行文化、娛樂產業及收藏趨勢的高度連動。觀察榜單發現，今年「棒球熱潮」領銜霸榜，啦啦隊文化更以現象級熱度，展現驚人的變現力，其中「樂天女孩」超越大聯盟巨星「大谷翔平」奪冠，並與「醜萌IP翻紅」、「珍稀玉石升溫」與「演唱會周邊走熱」成為拍賣市場4大亮點、最具話題性的年度現象。

啦啦隊霸榜6席、文化破圈吸「金」力驚人

2025年是台灣棒球的豐收年，受中華隊世界12強奪冠效應帶動，棒球熱潮「破圈」湧入大量年輕族群進場，也同步延燒至拍賣市場。Yahoo拍賣榜單中，啦啦隊人物囊括六個席次，形成獨特的文化輸出。其中「樂天女孩」奪下榜首，熱度甚至超越道奇隊二刀流球星「大谷翔平」，顯示已從球場應援，轉化為實質收藏價值的「女神經濟」。

榜單同時納入台灣隊長陳傑憲、中職傳奇球星林智勝等，「大師兄」林智勝引退實戰簽名球衣在平台上以51萬元結標、陳傑憲則以2024世界棒球12強賽的中華隊簽名紀念球帽拍出26萬高價，統一獅unigirls韓籍啦啦隊人氣成員趙娟週、文慧貞表演服亦拍出破10萬元高價。

醜萌IP竄升！新角色放克牙寶、比奇堡居民快速卡位市場

「愈醜愈可愛」成為年度療癒關鍵字！2025年IP經濟熱度不減，除「吉伊卡哇」、「LABUBU」持續穩坐人氣吸金王，一股「新醜勢力」也快速崛起。包括新興IP「放克牙寶」、快閃店首度登台即快速完售、插畫家西村裕二的人氣動物軍團「studio UG」，以及泰國設計師創作的療癒哭娃「crybaby」，在社群討論與明星曝光加持下，迅速累積關注，成為拍賣市場的新話題焦點。

另一方面，經典動畫《海綿寶寶》迎來25週年，「比奇堡居民」周邊意外翻紅，顯示IP收藏不分新舊，只要搭上社群話題動能，依然具備強大的市場擴散力。

精品尋寶熱！63萬愛馬仕奪冠、1元起標羊脂白玉掀競標熱

頂級收藏買氣在Yahoo拍賣同樣表現亮眼！2025年HERMES BIRKIN包以63.8萬元成交奪冠，經典不敗的CHANEL金球包也以22萬元，衝上平台最高價單品。值得關注的是，今年「珍稀古董玉石」在賣家祭出「1元起標」的方式，成功吸引藏家競逐，放大尋寶與競標樂趣；其中新疆和闐羊脂白玉籽、佛觀音吊墜等稀有玉石，因質地細膩、產量稀少，成為年度備受矚目的收藏焦點。

演唱會經濟發威 蔡依林領軍周邊買氣噴發

隨著台北大巨蛋落成、南北大型場館檔期成熟，2025年國際級藝人密集來台開唱。Yahoo拍賣觀察到，GD權志龍、BLACKPINK、Super Junior、TWICE 等國際藝人來台期間，周邊商品皆在演唱會檔期前後，轉化為拍賣市場動能，出現明顯搜尋高峰與買氣。天后蔡依林成為唯一上榜的流行歌手，首度登上台北大巨蛋開唱，並同步展開世界巡迴演唱會，憑藉個人魅力，成功帶動周邊商品搜尋與交易表現，成為拍賣平台中演唱會經濟轉化力最強的代表。

