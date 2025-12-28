2025十大新住民重大新聞出爐 中興大學舉行發布會

大合照

陽光民族舞蹈團身著多國服飾登臺，節奏明快、動作奔放，帶動現場氣氛。

社團法人臺中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領舞蹈團演出，活動現場提供多國特色美食。

甄選活動自2017年起，由尤英夫律師發起，透過新聞盤點與評選，建立年度公共紀錄。

2025年「十大新住民重大新聞甄選」於國立中興大學舉行發布會，選出最具公共意義的十件事件，反映出新住民議題已由過往福利照顧，逐步邁向制度治理與社會整合的新階段。

活動開場，由社團法人臺中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領舞蹈團演出，舞步柔中帶剛，展現新住民女性韌性與活力；隨後，陽光民族舞蹈團身著多國服飾登臺，節奏明快、動作奔放，帶動現場氣氛。

今年入選新聞涵蓋新住民發展署成立、就業制度改善、微型保單擴大、新住民創業及取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域的表現，呈現臺灣多元社會結構的重要變化。

活動總策劃壹元書院創辦人賴慕芬表示，甄選活動自2017年起，由尤英夫律師發起，透過新聞盤點與評選，建立年度公共紀錄。今年從上百則新聞中遴選出40則重大事件，再由9位學界、媒體、法律及社會實務領域評審加權評比，選出年度前十名。

評審團主席趙善意指出，本屆評選不僅回顧政策成就，也刻意納入具爭議與警示意義的事件，強調新住民已成為臺灣生命共同體，社會在肯定制度突破之餘，也需正視制度摩擦與人性風險。

中興大學歷史學系系主任何嘉興分析，立法院三讀通過《新住民發展署組織法》象徵政策從分散走向制度化，搭配職訓津貼、財力證明放寬、微型保單及多語資訊網等措施，有助回應新住民在就業與生活安全上的需求，但職場歧視、醫療溝通障礙及婦幼權益仍需改善。

活動現場提供多國特色美食，與會者邊品嚐邊交流，不少人與表演團體合影留念，使發布會兼具政策意義與文化交流。

根據內政部統計，臺灣新住民人口約60萬，加上其在臺子女，家庭總人口超過100萬，約占全國人口近一成，已深度參與教育、勞動及公共生活，成為影響臺灣社會與文化的重要力量。