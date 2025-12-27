2025十大新住民重大新聞出爐 政策治理轉向、多元文化齊聚中興大學

2025年「十大新住民重大新聞甄選」結果在國立中興大學人文學院舉行發布會。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台灣新住民政策與社會發展迎來重要年度指標。2025年「十大新住民重大新聞甄選」結果，27日在國立中興大學人文學院舉行發布會，評審團自上百則相關新聞報導中，選出最具公共意義與時代代表性的十大新聞，呈現新住民議題已由過往以福利照顧為主，逐步邁向制度治理與社會整合的新階段。

「十大新住民重大新聞甄選」自2017年由尤英夫律師發起，至今邁入第九年，持續以新聞專業回顧年度新住民重要議題，已成為觀察台灣新住民政策發展與社會變遷的重要年度指標。甄選內容也隨著時代推進，逐步由生活照顧與社會福利，延伸至制度建構、就業環境與文化參與，反映新住民在台灣社會中的角色轉變。依內政部統計，台灣目前新住民人口約60萬人，若加計其在台出生或成長的子女，新住民家庭總人口已超過100萬人，約占全國人口近一成，已深度參與台灣的家庭結構、教育體系、勞動市場與公共生活，成為影響台灣社會發展與未來勞動力的重要關鍵力量。

尤英夫指出，今年入選新聞中，最具象徵意義的是立法院三讀通過《新住民發展署組織法》，由內政部設立新住民專責機構，象徵新住民政策由過往分散推動，正式走向制度核心；其餘入選議題亦涵蓋新住民就業制度改善、歸化與設籍條件放寬、微型保單擴大、新住民在台創業、取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域嶄露頭角，顯示新住民已成為台灣社會不可或缺的重要力量。尤英夫也強調，在少子化與高齡化雙重壓力下，新住民不再只是被照顧的族群，而是未來勞動力結構與社會發展的重要支撐。

陽光民族舞蹈團團員身著異國服飾帶來精彩表演及美食。（記者楊文琳攝）

活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬表示，「十大新住民重大新聞甄選」透過年度新聞盤點，為社會建立可被回顧與討論的公共紀錄。每年先從上百則新聞中遴選出40則重大事件，再由來自學界、媒體、法律與社會實務領域的9位評審進行加權評比，選出年度前十名，兼顧專業性與公共價值。

多位評審指出，近年政府在新住民權益保障上已有實質進展，包括職業訓練與就業輔導、社會福利制度調整、微型保單擴大及多語資訊服務等措施，逐步回應新住民在生活與勞動現場的實際需求；同時，新住民也已成為長照、醫療、基層服務與偏鄉地區的重要人力來源，新住民女性在家庭與社會中的勞動角色愈發關鍵。不過，評審利亮時也提醒，新住民發展署目前仍屬三級機關，制度層級與資源配置仍有提升空間；此外，仍有許多新住民與新二代在各領域默默付出，卻未被媒體充分呈現，未來仍有賴新聞界持續關注，讓更多正向案例被社會看見。在文化與公共能見度方面，評審團觀察到，新住民與新二代近年在影視、藝術與公共領域表現亮眼，今年首度出現新住民金鐘影帝，被視為高度象徵性的事件。

發布會同時安排新住民團體舞蹈演出，將現場氣氛一波波推高。由台中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛率領的舞蹈團率先登場，舞者舞姿整齊、動作柔中帶剛，展現新住民女性在家庭與社會中累積的韌性與能量，甫開場便贏得全場熱烈掌聲；隨後，陽光民族舞蹈團接力演出，團員身著色彩繽紛的多國服飾，以節奏明快、動作奔放的舞步炒熱全場氣氛，將活動熱度推向高潮。會後現場並提供多國特色美食與餐點，與會者一邊品嚐異國風味，一邊交流討論，不少人與表演團體合影留念，場面熱鬧溫馨，讓「十大新住民重大新聞甄選」不僅止於政策與數據，更成為一場可被感受的多元文化交流盛會。

中興大學歷史學系系主任侯嘉星指出，從制度治理到文化參與的轉變，反映出台灣社會正重新思考多元族群的治理模式；然而，職場低薪歧視、就醫溝通障礙及婦幼權益風險等問題仍然存在，如何縮小制度落差、消弭社會偏見，仍是未來政策深化的重要課題。評審團主席趙善意則表示，將「嘉義倒會」等具爭議性的新聞納入名單，並非刻意標示負面，而是提醒社會，一個成熟的多元社會必須具備自我檢視與反省能力；當新住民已成為台灣生命共同體的一部分，社會在肯定制度突破的同時，也應正視共融過程中的摩擦與風險，才能穩健走向真正的多元共融。