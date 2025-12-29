2025十大最昂貴氣候災害 洛杉磯野火奪冠、東南亞洪災居次

英國慈善組織「基督教救助會」（Christian Aid）近日發布2025年全球氣候災害損失報告，並以經濟成本計算出10起今年最嚴重的氣候災害，合計共造成超過1200億美元（約台幣3.77兆元）的保險理賠損失。

此次報告中最「昂貴」的氣候災害為美國洛杉磯野火，除直接導致31人死亡外，後續研究顯示另有約400人喪命，並造成600億美元經濟損失；第2名為南亞及東南亞11月洪災，共導致逾1750死、約250億美元經濟損失；第3名則是中國雨季洪災，造成超過30死、數千人流離失所。

2025年經濟損失前十大氣候災害 1 美國洛杉磯野火 2 南亞及東南亞洪災 3 中國雨季洪災 4 颶風美莉莎襲加勒比海 5 印度與巴基斯坦洪災 6 菲律賓連續颱風 7 巴西乾旱 8 熱帶氣旋襲澳洲 9 熱帶氣旋加蘭斯襲法屬留尼旺、模里西斯 10 美國德州洪災 資料來源：基督教救助會

但該報告指出，災害經濟成本統計主要僅依據可衡量的保險費用估算，其他像是對災區居民生計的損害、長期環境破壞，以及居民流離失所等難以量化的成本皆未列入計算，因此實際損失應遠高於報告上的數字。

英國《衛報》報導也提到，已開發國家的民眾較可負擔保險開銷，而在這些國家發生的災害，造成經濟損失往往在統計中被認為較大，但實際上，發展中國家的實際損失可能比已開發國家還高出許多。

肯亞智庫「非洲權力轉移」（Power Shift Africa）主任阿杜（Mohamed Adow）表示表示，當富裕國家計算災害造成的經濟損失時，非洲、亞洲和加勒比海地區的數百萬人卻在計算失去的生命、家園和未來。

英國倫敦帝國學院大氣物理學榮譽教授海格（Joanna Haigh）則指出，由於人為造成的極端氣候危機，破壞性災害的發生頻率和強度都在增加，「這些災難並非自然的，它們是化石燃料持續擴張，和政治拖延的必然結果。」

《衛報》報導稱，由富裕國家在11月舉行的聯合國氣候高峰會（COP30）雖達成協議，要將協助貧窮國家因應極端氣候衝擊的資金規模提高至原來的3倍。不過即使這筆資金預估能在2035年達到1200億美元，仍遠遠不足以支應開發中國家所需的經費。

