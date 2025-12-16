2025十大流行語！從從容容游刃有餘、上車囉、卡比寶寶吃水餃⋯你都跟上了嗎？

2025十大流行語有哪些，你知道嗎？網路世界日新月異，常常掛在網路上的你，今年應該對「從從容容游刃有餘」、「肯恰拿」、「上車囉」等社群超夯用語不陌生？Yahoo新聞編輯室盤點2025 Yahoo網友熱搜十大流行語，一起來看看你認識多少，跟上流行，才不會聽不懂別人在說什麼啦！

2025十大流行語。（製圖／Yahoo新聞編輯室）

第十名：NPD

大家有聽過NPD嗎？比起其他流行語，這是一個比較嚴肅、且需要被正視的詞。今年 NPD之所以備受討論，與藝人江祖平在社群平台發文提及有關。NPD中文翻譯「自戀型人格障礙」，意指患者對自身行為或能力有誇大的想像，依賴他人的讚美和認可，缺乏對他人情感的同理心，常把自己的需求置於他人之上。有NPD特質的人，會跟家人、伴侶、朋友、同事形成「有毒關係」。友善提醒，遇到NPD，務必畫清個人界線，趁早抽離危險情境。只有穩住立場，不被對方的情緒牽動，才能維持健康的人際關係哦！

第九名：你後面有車

這句「你後面有車」，不是家人、朋友或路人的好心提醒，而是藝人瘦子E.SO在直播中，為了提醒頑童MJ116團員大淵注意安全，無意間說出的一句話。突如其來的喊話，意外成為爆紅網路迷因哏，這股「你後面有車」的熱潮，不但席捲社群，讓各品牌小編、網友爭相模仿，做成表情包、貼圖、轉寫貼文；甚至有公車司機拿來做成創意標語，在車門上貼「紙片瘦子」提醒乘客下車要注意來車，網友笑翻表示「公共安全也可以很嘻哈」、「瘦子要不要乾脆當交通大使」。

第八名：卡比寶寶吃水餃

讀者朋友們是否看過《中文怪物》？ 這是法國籍YouTuber酷（Ku）策畫的中文實境節目，邀請了一百名熱愛台灣的外國人參賽，播出後話題連連。而「卡比寶寶吃水餃」是第一集中的一道聲調挑戰題，這句看似普通的句子，卻因連續三聲的發音規則，考倒不少參賽者，台灣觀眾也直呼「根本是陷阱題」。

第七名：瑪卡巴卡

瑪卡巴卡一詞，好像幾年前就看過？沒錯！這個流行語早在2023年便成為話題，當年金曲獎，主持人韋禮安一句「晚安瑪卡巴卡」為頒獎典禮畫上句點，也讓瑪卡巴卡這個詞被更多人認識。瑪卡巴卡其實沒有一個能直接對應的意思，「早安瑪卡巴卡」、「晚安瑪卡巴卡」都是從瑪卡巴卡衍生而來的社群哏，意思是早安或晚安，瑪卡巴卡只是作為一種可愛的語助詞結尾。

第六名：乞丐超人

你聽過乞丐超人嗎？乞丐超人一詞最早源自於網路，用來形容會看好各大超商即期品優惠時間買折扣商品的人，帶有幽默的自嘲含義。為了珍惜食材不浪費，便利商店近年來推出即期品優惠價格，例如7-ELEVEN「i珍食」、全家「友善食光」，皆是用比較便宜的價格販售即期食物，成為許多自稱乞丐超人民眾的小確幸。

第五名：上車囉

還有人沒看過「上車舞」嗎？今年下半年抖音、IG Reels、Threads上隨處可見「我們來接你了唷」的短影音，幾名貌美長腿的直播主站齊喊口號，接著比出邀請上車的手勢，表演結束後再以「拜拜下車囉」結尾，被網友暱稱為「上車舞」、「上車囉」，簡單且重複性高的動作，加上洗腦的旋律，在社群迅速爆紅。加上網友們在直播間，付費刷黃國昌、柯文哲、賴清德等台灣政治人物的名字，影片流傳開來後，讓上車舞意外成為台灣網友之間蔚為流傳的魔性迷因。

第四名：露比醬

今年無論是滑IG或TikTok，各位應該都有被「露比醬～嗨！」這段迷因哏洗腦。要了解露比醬，就得說到「AiScReam」，這是日本動漫《Love Live!學園偶像計畫》的限定組合，由「Aqours」黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲學園學園偶像同好會」上原步夢（聲優：大西亞玖璃）、「Liella!」若菜四季（聲優：大熊和奏）三位角色組成，以單曲〈愛♡スクリ～ム！〉出道。今年初，三人用角色聲線演繹高、中、低三音階的表演影片，被官方上傳至社群後，隨之竄紅並帶起模仿熱潮，不只藝人明星輪番跟風，網路上也流傳惡搞AI影片製作教學，連日本麥當勞也被露比醬的魅力征服，聯合三位聲優神還原迷因影片，露比醬的熱度可見一斑！

第三名：肯恰拿

如果你有滑短影音的習慣，今年肯定聽過、看過另一首洗腦神曲「肯恰拿，叮叮叮叮叮」的影片——手心向前一擺，腳尖向後一點，「肯恰拿」隨之響起，緊接著兩手跟著「叮叮叮叮」的節奏左右搖擺。肯恰拿是韓文「괜찮아（沒關係）」的意思，乍聽之下大家可能以為這是韓文歌，但其實原版是越南饒舌歌手7dnight創作的〈Không Sao Cả〉。因為舞蹈魔性、旋律輕快，吸引一票網友爭相模仿，也掀起南韓演藝圈的跟風熱潮，包含aespa、SEVENTEEN、NCT WISH、TWS、BOYNEXTDOOR都爭相翻跳。不少台灣網友也將肯恰拿應用於「接受對方道歉」的情境中，趣味滿點。

第二名：APT.

以〈APT.〉的火紅程度來說，相信多數人都能哼上兩句了吧！BLACKPINK Rosé與火星人Bruno Mars合作推出的歌曲，把韓國年輕人社交聚會上常玩的一種遊戲，變成趣味滿滿又好記憶的歌，自2024年10月發布後，各式翻唱、翻跳版本湧現，在社群媒體中掀起現象級熱潮。今年〈APT.〉還一舉拿下MTV音樂錄影帶大獎（VMA） 2025年度歌曲大獎、MAMA 2025年度歌曲大獎，熱度延燒超過一年仍然沒有退出排行榜中，不容小覷呀！

第一名：從從容容游刃有餘

「本來應該從從容容，游刃有餘；現在變成匆匆忙忙，連滾帶爬」這句話，讀者朋友們今年一定聽過！你知道這句話是來自哪裡嗎？答案是民進黨立委王世堅的質詢語錄。王世堅過去在向前台北市長柯文哲問政時，說出的這句話，今年意外被網友加上音樂改編成洗腦神曲〈沒出息〉，在各大社群平台快速竄紅，成為玩哏、二創的新元素之外，也帶起一波藝人、網紅翻唱熱潮，白冰冰、羅時豐、張棋惠、小禎、李佩甄等人都加入翻唱行列，榮登今年的流行語當之無愧！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞




