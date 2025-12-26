2025十大生活新聞（上） 非洲豬瘟防疫破功

▲台中市梧棲區一處養豬場有豬隻檢出非洲豬瘟陽性反應，成為我國首例本土非洲豬瘟案件。（圖／台中市政府）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將進入尾聲，回顧今年與人民生活習習相關的新聞，最受關注的莫過於本土非洲豬瘟防疫破功、花蓮堰塞湖光復洪災等重大事件，還有台鐵票價30年首度調漲，平均漲幅約26.8%，已於6月23日起實施，不過TPASS通勤族不受影響，配套方案則有常客優惠可使用，最高回饋20%。

一、台中爆非洲豬瘟 我國「豬瘟非疫區」破功

2025年10月21日，台中市梧棲區一處養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，成為我國首例本土非洲豬瘟案件，為控制疫情，全台暫停廚餘養豬，並且禁運禁宰15天，讓市場一度沒有溫體豬，隨著疫情受控制已經解除，但是規劃在2027年全面禁止廚餘養豬，明年定為轉型期。

廣告 廣告

我國1997年發生口蹄疫疫情，歷經23年後在2020年世界動物衛生組織通過從疫區除名。近年豬肉外銷剛起步，今年更是剛拿到完成豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟非疫區授證儀式，成為亞洲唯一，今年就遇到非洲豬瘟，預計明年再度向世界動物衛生組織申請重返非疫區。

延伸閱讀：

非洲豬瘟疫調出爐！禍首恐來自「它」 幸無擴散跡象

拚重返非洲豬瘟非疫區！2026向WOAH提申請

二、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 下游光復鄉洪災釀19人死亡

今年9月強烈颱風樺加沙侵襲帶來驚人雨量，讓花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤溢流，導致當地居民受損、聯外交通受阻，更釀19人死亡。為讓當地民眾盡快復原生活，不少民眾自發前往當地協助復原、清理淤泥，因為攜帶鏟子，也被外界稱為「鏟子超人」，隨後也衍伸其他多元幫助，如拍攝證件照、提供食物等。

災情也釀中央、地方爭議，民眾黨立院黨團總召黃國昌，批農業部還說沒有立即潰堤危險此次是官僚殺人；國民黨團立院黨團總召立委傅崐萁也批中央沒有妥善管理，更兩度與行政院長卓榮泰爆發口角。

延伸閱讀：什麼是堰塞湖？馬太鞍溪溢流事件一文看懂

▲花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，台中浚泰機電秉持同島一命，號召同仁組隊馳援。（圖／浚泰提供）

三、大S染流感病逝！疫苗搶打延續 接種量創新高

藝人大S今年春節前往日本旅遊，卻因感染流感併發肺炎不幸病逝，消息一出除了引發民眾震驚不捨，更引發流感疫苗「搶打疫苗潮」，當時公費流感疫苗全台僅剩不到5萬劑。疾管署提報行政院同意後，緊急增購10萬劑提供11類對象公費施打；另外也擴大公費流感抗病毒藥物使用對象。

2025年末，新一季的流感疫苗接種熱潮持續，疾管署再宣布額外增購15萬劑公費流感疫苗，並提到受到大S效應影響，接種數大幅提升，整體接種率創下多年新高。

同時間，大醫院急診也爆發壅塞情況，台灣急診醫學會更是首次發布警戒，提到「急診壅塞情況已經達到前所未有的嚴重程度」。急診醫學會也呼籲，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，衛福部則為此開設「假日輕急症中心」，主要是會先以有壅塞問題的醫院，包括六都等，針對輕微外傷、拉肚子等4、5級患者進行分散，也預計在春節持續開設，盼能緩解假日急診壅塞問題。

延伸閱讀：如何預防流感重症？一文看懂

大S染流感逝世 醫示警「黃金時間」內速就醫：跟感冒不一樣

流感疫情將回升！單週8.5萬人次就醫 疾管署增購15萬劑疫苗

四、加熱菸今年在台正式開賣 上架首日爆烏龍

衛福部國健署在2025年，通過2家加熱菸，共14品項、4款組合元件，也正式在超商上架；其他任何未經審查的產品一律屬違法。但國健署強調，後續上市除了業者要遵守相關監控規範，也會有第三方的監測單位，若有違規依照原本菸害防治法的裁罰，情節嚴重則會撤照。

不過，在加熱菸上架首日，國健署聯合地方衛生單位到販售地點稽查。過程中卻發現某業者8品項菸品容器均未標示尼古丁含量；已通知販售業者全面下架。待符合規範後才可重新販售；後續也恢復供應。

延伸閱讀：

加熱菸合法開賣！國健署：網路開箱、使用心得都違法

加熱菸開賣首日就出包！8品項全面下架 原因、處置情況一次看

▲加熱菸2025年，在台灣正式開賣。（圖／shutterstock）

五、打破凍漲30年 台鐵調漲票價「北高自強號975元」

台鐵票價自民國84年調整後，迄今已30年未調整，票價合理化方案3月28日獲行政院核定，新票價自6月23日起實施，平均漲幅約26.8%，以台北至新左營自強號計算，從824元漲至975元，台鐵預估客運收益年增47.15億、貨運收入7.58億，合計增加54.73億元。

延伸閱讀：台鐵票價6/23起調漲！沒TPASS將受影響 這樣做最高回饋20%

更多 NOWnews 今日新聞 報導

拚重返非洲豬瘟非疫區！農業部：預定2026年2月底向WOAH提出申請

「鏟子超人」連假2日逾1.1萬人投保 台鐵救災疏運近50萬人次

明年開始實施！台鐵購票新規定上路 單日訂票上限放寬至9張