2025十大生活新聞（下） 台師大抽血換學分

[NOWnews今日新聞] 2025年即將進入尾聲，回顧今年與人民生活習習相關的新聞，交通部進行駕照制度改革、高鐵寧靜車廂、桃機T3北廊廳於聖誕節啟用，都成為民眾關注要點。

六、重大車禍頻傳 交通部改革駕照制度

今年重大車禍頻傳，其中三峽重大車禍造成3死10餘人受傷，引發各界關注高齡駕駛問題，交通部也規劃改革駕照管理制度，共研議出17項新制，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，將於115年起分階段實施。

七、高鐵寧靜車廂上路 提前搭車要換票

為了提升服務品質，高鐵董事長史哲上任後陸續推出新政策，啟動「寧靜車廂」制度，在車內若要講電話，須移步至玄關，使用3C產品看影片得戴耳機，違規者經勸導不從可被請下車，另旅客若要提前搭車，需要先完成換票，並將人工服務彈性「提前搭自由座」服務取消，避免原班次座位浪費以及影響其他旅客乘車品質。

八、台師大女足案 抽血換學分醜聞涉及體育、教育、醫界

台灣師範大學女子足球隊教練、木蘭女足名將周台英，被爆期要求學生球員配合「國科會精準運動科學研究計畫」，出現多項離譜疏失，包含沒有充分獲得受試者事前同意、非醫事人員採血、受試費沒給學生、沒抽血就沒學分等事蹟。

台師大依據《教師法》第15條決議解聘周台英、4年內不得聘任為教師；中華足協宣布正式註銷其教練證，並終身禁止申請教練資格檢定。國科會停權周台英4年，不可申請各項補助及獎勵，也向台師大追回補助經費246萬元。

九、核三除役 台灣正式進入非核家園

位在屏東縣恆春的核三廠2號機，40年運轉執照到期，今年5月17日正式除役，我國正式進入「非核」家園。我國從1978年啟動核一廠商轉至今，近半世紀，核一、核二、核三廠陸續停運，而核四則因為爭議封存，未來不排除火力發電。雖然核能除役，但台電日前核電廠評估報告中，核二、核三再運轉計畫將在明年送核安會，在安全無虞下，有可能會2027年重啟核三廠。

十、桃機T3北廊廳聖誕節啟用

桃園機場第三航廈北登機廊廳在試營運期間獲得許多旅客好評，開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板；旅客動線上的色彩漸變元素，強化辨識、導引旅客行進方向，雙向電走道還能減少旅客步行時間，根據桃園機場規劃，北廊廳預計在12月25日正式啟用，第三航廈主體、南登機廊廳則預計於2027年完工。

