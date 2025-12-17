2025十大疫苗新聞出爐！「大S殞落」再掀流感疫苗搶打潮奪冠

記者簡浩正／台北報導

大S（徐熙媛）今年2月春節期間在日本不幸病逝，引發民眾搶打流感疫苗潮奪下疫苗新聞冠軍。（圖／記者簡浩正攝影）

2025年疫苗10大新聞排名今（17）日揭曉，議題涵蓋腸病毒、流感、肺炎鏈球菌等疫苗科技；值得注意的是，知名女星大S（徐熙媛）今年2月春節期間在日本不幸病逝，引發民眾搶打流感疫苗潮奪下冠軍。可見其明星效應。

台灣正式進入超高齡社會，預防醫學成為國家健康政策重點，其中疫苗扮演關鍵角色。台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，反映全齡防護意識提升，呼應衛福部「疾病預防前移」方向。

衛生福利部疾病管制署林明誠副署長表示，疫苗一向被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力，今年趨勢也顯示，政府從兒童到高齡的保護政策方向與社會期待相符。

今年十大新聞中，兒童疫苗議題占三席，包括「兒童疫苗注射給付應合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2-18歲施打」與「每年2300名嬰兒染RSV住院、防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎提醒，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間，呼籲儘早規劃相關預防策略。

另，HPV疫苗政策再度成為焦點之一，「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前五。台灣疫苗推動協會陳志榮秘書長表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。這項政策方向與世界衛生組織推動「2030年消除子宮頸癌」目標一致外，也順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流。

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技。（圖／記者簡浩正攝影）

成人與高齡相關新聞占三席，包括「呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康」、「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」，突顯成人疫苗討論熱度持續升高。李秉穎呼籲，真正需警惕的是年長者一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，較容易發展為重症甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病及慢性肺病者，疫苗更是阻止慢性病惡化與維持功能狀態的關鍵防線。

產業動能同樣是今年疫苗新聞的一大亮點，「國光生再獲巴西GMP認證，目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球」與「安特羅腸病毒A71疫苗進軍越南」，顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成強調，疫苗產業具戰略性與高度技術門檻，台灣若能在製程技術、生物製劑品質與供應鏈管理持續深耕，將有機會強化台灣在亞太疫苗市場的戰略地位。

「企業防疫尖兵獎」今年共有41家企業獲獎，規模較去年明顯擴大，顯示企業參與疫苗與健康促進的意願持續升級。得獎企業普遍具備三大特色：主動規劃疫苗教育與衛教活動、設置接種專區或安排醫護到場施打、並設計員工及部分家屬的接種鼓勵方案，落實「從職場延伸到家庭」的健康防護網。

2025疫苗十大新聞。（圖／記者簡浩正攝影）

2025年疫苗十大新聞如下：

1、大S逝世掀流感疫苗搶打潮

2、國光生再獲巴西GMP認證 目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球

3、安特羅腸病毒A71型疫苗 進軍越南

4、兒童疫苗注射 給付應合理化

5、預防HPV不分年齡！9月起國中男生「免費打HPV疫苗」領先日韓國家

6、台灣疫苗推動協會制定腸病毒A71型疫苗使用建議

7、呼吸細胞融合病毒RSV全年威脅 疫苗接種保護全家老小健康

8、涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市

9、鼻噴式流感疫苗今年可施打 對象僅限2到18歲以下民眾

10、台灣疫苗推動協會召開專家會議／每年2300嬰兒染RSV住院 防治刻不容緩

