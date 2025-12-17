2025十大疫苗新聞出爐！民眾最關心「大S猝逝」掀流感疫苗搶打潮

台灣正式邁入超高齡化社會，加上政府推動「健康台灣」深耕計畫，使目標政策從疾病治療逐漸轉向疾病預防，其中疫苗扮演重要角色。近日《2025年疫苗10大新聞》排名揭曉，議題涵蓋腸病毒、流感、肺炎鏈球菌及新疫苗科技；值得注意的是，年初因藝人大S在日本感染流感病逝，引發民眾搶打流感疫苗熱潮，其名人效應令人印象深刻，亦在新聞排行榜中佔居首位。











衛生福利部疾病管制署副署長林明誠表示，疫苗不僅預防感染，還能減少重症及死亡率，是節省國家公共衛生醫療與照護成本的重要工具。為讓民眾一起關注年度關鍵疫苗事件，台灣疫苗推動協會（TIVS）公布《2025年疫苗10大新聞》，議題涵蓋腸病毒、流感、RSV、肺炎鏈球菌及HPV疫苗等，以及次世代疫苗最新科技與產業動能相關政策。

大S猝逝讓民眾搶打流感疫苗



台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，在成人疫苗方面，最受關注的就是2025年春節期間「大S染流感猝逝」新聞，引發民眾搶打流感疫苗熱潮，效應延續到現在，今年度公費流感疫苗接種情形踴躍。近期秋冬季節來臨，流感疫情回升，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署日前宣布已再增購15萬劑公費流感疫苗。

台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成表示，疫苗產業動能及政策同時受到關注，「國光生再獲巴西GMP認證」、「安特羅腸病毒A71型疫苗進軍越南」顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。政策面則有「兒童疫苗注射給付應合理化」、「國中男免費打HPV疫苗領先日韓」等新聞，成為重要焦點。





兒童及高齡長者是脆弱族群



李秉穎指出，兒童及高齡疫苗新聞討論熱度持續升高，包括腸病毒疫苗、呼吸細胞融合病毒RSV疫苗、次世代肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗都入榜，「兒童及高齡長者都是這些傳染疾病的脆弱族群，也是最需要施打疫苗的優先對象。」

李秉穎強調，1歲以下嬰幼兒不僅是腸病毒重症高危險群，感染RSV（呼吸道融合病毒）的情況也非常普遍，RSV是導致嬰幼兒住院的主要原因之一。年長者一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，則重症死亡風險較高，其中肺炎鏈球菌除了肺炎外，還可能引發敗血症、腦膜炎等。

此外，2025年台灣首度引進的「新型鼻噴式流感疫苗」也引發眾多家長關心。李秉穎說明，鼻噴式流感疫苗疫苗是無針、無痛的流感疫苗，透過鼻腔噴霧方式給予減毒活病毒，模擬自然感染建立免疫力，是給害怕打針兒童的新福音，但目前在台灣為自費項目，適用年齡為2～17歲（18歲以下）者可施打。





2026年公費肺鏈疫苗新政策



林明誠補充，2026年公費肺炎鏈球菌疫苗，將納入大人小孩皆可打的20價疫苗及僅限長者施打的21價疫苗，預計在明年第1季、第2季左右就會上市；並自明年起，長者肺炎鏈球菌疫苗將全面改為單劑接種策略，同時提供PCV20、PCV21兩種疫苗，可望於明年底取代現行13及23價疫苗，適用對象及具體時程會陸續公布。

台灣疫苗推動協會（TIVS）公布《2025年疫苗10大新聞》：

大S逝世掀流感疫苗搶打潮。 國光生再獲巴西GMP認證，目標2026年底取證流感疫苗進軍南半球。 安特羅腸病毒A71型疫苗進軍越南。 兒童疫苗注射給付應合理化。 預防HPV不分年齡！9月起國中男生「免費打HPV疫苗」領先日韓國家。 台灣疫苗推動協會制訂腸病毒A71型疫苗使用建議。 呼吸細胞融合病毒（RSV）全年威脅，疫苗接種保護全家老小健康。 涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市。 鼻噴式流感疫苗今年可施打，對象僅限2～18歲以下民眾。 台灣疫苗推動協會召開專家會議／每年2,300名嬰兒染RSV住院，防治刻不容緩。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為2025十大疫苗新聞出爐！民眾最關心「大S猝逝」掀流感疫苗搶打潮