2025十大網友不會念的字！亘、泵、翟注音是什麼你知道嗎？第一名跟啦啦隊女神有關

2025十大網友不會念的字，你覺得是哪些字上榜呢？中文博大精深，許多長得很像的字，念法並不一樣；還有破音字等情形，常常搞得網友們霧煞煞。Yahoo新聞編輯室盤點2025 Yahoo網友熱搜十大不會念的字，一起來看看你認識幾個吧！

2025十大網友不會念的字。（製圖／Yahoo新聞編輯室）

愛吃日本料理的人，對「鮨」應該不陌生。一般人常會將鮨誤念為ㄓˇ，正確讀音是「ㄑㄧˊ」，古文《爾雅．釋器》記載鮨是魚的另一種稱呼。而在日文中，鮨念「すし（SUSHI）」，最初單純代表黑鮪魚；後因黑鮪魚豐收，商人為了招攬生意，便將鮨廣泛用在壽司店店名，進而演變成「使用好吃的魚做成的壽司」之意。

年度回顧snippet

如果看到網友發問「兩個禾怎麼念？」那就是在問「秝」沒錯！秝讀作「ㄌㄧˋ」，是會意字；會意字是指合成兩個以上的字，表示一個意義的造字法。因為種稻米時，間隔要恰到好處才會長得好，由兩個禾組成的秝字，象徵著禾苗稀疏分明、適當。

聿的讀音是「ㄩˋ」，有「筆」的意思，也是姓氏之一。讀者朋友們不要和津津有味的津（ㄐㄧㄣ），或是律師的律（ㄌㄩˋ）弄混囉！一代建築大師貝聿銘的聿，就是這個字。

沂讀作「ㄧˊ」，網友們常在新聞中看到網紅陳沂的名字，便是這個字。有些人可能不小心與藝人謝忻（ㄒㄧㄣ）的忻搞混，沂、忻雖然都有斤，但注音念法完全不同，要留意哦！

翟有兩種讀音，用在姓氏時，讀音「ㄓㄞˊ」，例如現任民眾黨國家治理學院主任翟本喬。另一種念法是「ㄉㄧˊ」，有「長尾的山雉」、「古代樂舞所用的雉羽」及「中國古代北方的民族」三種意思。

有些網友看到「泵」，因為不確定怎麼念，第一直覺會以「石水」搜尋泵的注音。事實上，泵念作「ㄅㄥˋ」，是指一種用來增加液體壓力、移動液體的裝置，亦即對流體作功的機械，也可稱為「幫浦」，是英語pump的音譯。

亘通常讀作「ㄒㄩㄢ」，是「宣」的本字，藝人江宏傑的姊姊江恆亘，便是念ㄒㄩㄢ。有趣的是，亘的讀音不只一個，念ㄏㄨㄢˊ時代表「桓」的異體字，念ㄍㄣˋ或ㄍㄥˋ時代表「亙」的異體字。大家要小心，別和桓（ㄏㄨㄢˊ）、晅（ㄒㄩㄢ ）、垣（ㄩㄢˊ）、洹（ㄏㄨㄢˊ）等其他亘亘家族搞混唷！

昕的注音是「ㄒ一ㄣ」，意思是太陽快出來的時候，象徵黎明、光明。演員邵昕，就是這個字。各位也要小心，別與沂（ㄧˊ）、忻（ㄒㄧㄣ）、芹（ㄑㄧㄣˊ）、斤（ㄐㄧㄣ ）等其他斤斤家族記混啦！

手搖飲料的命名讓「窨」這個字爆紅！窨是破音字，其中一種念法是「ㄒㄩㄣ」，意思是將茉莉花等放入茶葉中，使茶葉染上花的香味；另一種讀法是「ㄧㄣˋ」，用作名詞代表地下室，用作動詞則有深藏、久藏、陷害、忍住等意思。

廣告 廣告

相關新聞》買飲料要考中文程度 三窨十五茉怎麼唸？

有沒有覺得「珢」這個字好熟悉？沒錯！兩年前，珢便已入選2023 Yahoo網友熱搜十大不會念的字。當年珢會成為熱議字，全是因為Netflix影集《黑暗榮耀》中，由南韓演員宋慧喬飾演的「文同珢」一角。今年再次上榜，則跟目前效力於中華職棒富邦悍將啦啦隊、來自南韓的李珠珢有很大的關係。珢一般念「ㄧㄣˊ」，意思是像玉的石頭；也可以念「ㄍㄣˋ」，代表有隆起痕跡的玉。比較特別的是，李珠珢本人希望大家能用接近韓文發音的「ㄣ」來稱呼她，粉絲們要再留意囉！

相關新聞》突破重重困難簽下李珠珢 富邦教你「AI女神」名字念法不是李珠「ㄧㄣˊ」

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※鮨（教育部重編國語辭典修訂本）

※秝（教育部異體字字典）

※聿（教育部重編國語辭典修訂本）

※沂（教育部重編國語辭典修訂本）

※翟（教育部重編國語辭典修訂本）

※泵（教育部重編國語辭典修訂本）

※亘（教育部異體字字典）

※昕（教育部異體字字典）

※窨（教育部重編國語辭典修訂本）

※珢（教育部異體字字典）

