2025十大藝文新聞揭曉 首屆台北戲劇獎奪冠

由北藝大舉辦的2025年度十大藝文新聞排名今天(16日)揭曉，由首屆「台北戲劇獎」登場拿下第一名。文化部長李遠十分肯定這個活動，認為對文化政策的執行十分重要。他希望台灣民眾未來聊天話題不只政治，如果有更多藝文相關內容，就是更大的改變。

由北藝大主辦的2025年度十大藝文新聞16日揭曉，「首屆台北戲劇獎盛大登場、劇場人齊聚締造歷史時刻」奪得第一名，其他依序為文化部預算一波三折、台灣TECH WORLD與「We TAIWAN」同登大阪世博展現台灣文化、「悲慘世界」首度登台、「勸世三姊妹」外百老匯大獲好評、花蓮百年酒廠變身全球首座AI音樂基地、新北市美術館開館、首辦金繪獎、青漫獎推動繪本與台漫產業發展、布拉瑞揚舞團獲「台灣品牌團隊」肯定，以及第十名的故宮百年院慶致敬故宮人迎向百年新故宮。

廣告 廣告



文化部長李遠揭曉年度十大藝文新聞第一名，為首屆台北戲劇獎盛大登場。(楊雨青攝)

今年是北藝大舉辦這活動邁入第15年，文化部長李遠十分肯定這個活動，他也很高興看到十名裡面有五個是關於文化部。他表示在他以前的年代，藝文新聞非常重要，但隨著時代的轉變、藝文新聞的版面不多，不過從今天的活動來看，藝文新聞仍受到一定關注。他更希望未來大家聊天的問題可以有更多藝文相關內容，李遠：『(原音)今天這選拔，讓我覺得還是有人看到藝文新聞。我當然希望文化不只嘴巴講一講說，我們社會很重視文化、國家很重視文化，不再只嘴巴說一說，我希望台灣人變成一個聊天話題裡面，不再只有講政治，而是講你看哪齣戲劇、你看哪本書或今天你看哪部電影。我們的話題如果能夠環繞文化、藝文的話，台灣才真的有改變。』

台北市文化局長蔡詩萍則很開心台北戲劇獎能奪得第一名，他談起有戲劇獎的想法是很多年前在劇場打工時，和當年的李遠、導演柯一正、吳念真等人聊天時所種下，很高興現在突破萬難實現並獲得今年藝文新聞的第一名。

北藝大表示，今年候選新聞涵蓋視覺藝術、表演藝術、文化資產及文化政策四大面向，反映台灣藝文現場的多元樣貌。在1,314票有效票中，藝文背景工作者與學生佔71%。而在性別分布觀察上，女性票數佔54.5%，顯示女性對藝術文化議題的關注高於男性。(編輯：陳士廉)