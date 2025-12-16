2025十大藝文新聞 用影音聲光寫足跡

台北藝術大學每年都會舉辦年度的藝文新聞票選，今年邁入第15屆，藉由1千多位關注藝文新聞的民眾票選出2025年的十大藝文新聞，今年獲得名次的新聞主題其實非常多元，有文化政策相關，也有藝文表演類的，北藝大也自詡這樣的排名成為台灣藝文的指標。

「成立百年 文物遷台一甲子，豐富館藏，會繼續承擔文化延續的使命。」

「台北戲劇獎 最佳導演，許哲彬。」

這些藝文新聞，記載了今年一整年的文化足跡。你看過的哪一則入選2025十大藝文新聞，現在告訴你。

文化部部長 李遠：「首屆台北戲劇獎盛大登場，劇展人齊聚締造歷史時刻。」

台北藝術大學舉辦2025年度十大藝文新聞票選，今年來到第15屆，前三名分別是台北戲劇獎、文化部預算和大阪世博台灣館相關新聞，由超過1千3百位民眾投票選出。

北市府文化局局長 蔡詩萍：「(台北戲劇獎)一方面是，圓了劇場界 差不多，有30多年的心願，一方面也讓我的文化局，辛苦的同仁 讓們覺得說，我們的努力都被看到了。」

北藝大文化資源學院院長 劉蕙苓：「藝術文化 一直在台灣裡面，關心的人當然不像政治新聞，不像社會新聞這麼地多，但是也代表了願意來關注，藝術文化這個領域的民眾，它們認為這36則，候選新聞裡面 哪一些是，他們認為在2025年最重要的。」

在時代演化下，藝文新聞已不再是大家的重要話題。每年的票選，也是為提升大眾對藝術產業的關注度。

文化部部長 李遠：「藝文新聞真的，有版面的真的不多，越來越不被重視，所以為什麼今天這個選拔，讓我覺得說，還是有人看到藝文新聞，我們的話題如果能夠，環繞文化 藝文的話，台灣才真的有改變。」

今年以文化政策推動、和展演活動最具關注度，不過這份清單是否能成為藝術文化生態的指標，恐怕各有說法。

