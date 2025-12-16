2025十大藝文新聞 首屆「臺北戲劇獎」排名第1

記者劉昕翊／臺北報導

「2025年度十大藝文新聞」超過1300位民眾參與投票，今（16）日揭曉結果，由「『臺北戲劇獎』盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」榮登榜首。

「2025年度十大藝文新聞」全民票選活動由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦，自11月26日啟動，歷時13天的票選結果於今（16）日揭曉，揭榜儀式邀請文化部長李遠、臺北市政府文化局長蔡詩萍、臺灣好基金會董事暨執行長李應平等人出席共同見證。

活動榜首由李遠揭曉，「『臺北戲劇獎』盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」獲得，蔡詩萍指出，他收集了很多資料，發現臺北的劇場基本上都要在臺北演出，臺北的票房口碑很重要，所以後來就有臺北戲劇獎，圓了劇場界30多年的心願，也很感謝劇場朋友的支持。

其他入選新聞包括「文化部預算一波三折 年初刪凍 5月解凍 8月追加再被刪」位居第2、第3名「臺灣 TECH WORLD 與『We TAIWAN』同登大阪世博 展現臺灣文化」、第4名「《悲慘世界》首度登臺！英國原班卡司挑戰北高52場」、第5名「《勸世三姊妹》外百老匯大獲好評」、第6名「花蓮百年酒廠變身全球首座 AI 音樂基地 人機共創音樂新篇章」、第7名「新北市美術館開館 打造全民美術館」、第8名「今首辦金繪獎、青漫獎 推動繪本與臺漫產業發展」、第9名「布拉瑞揚舞團獲『臺灣品牌團隊』肯定 以部落為根拓展國際」、第10名「故宮百年院慶 致敬故宮人、迎向『百年新故宮』」。

「2025年度十大藝文新聞」超過1300位民眾參與投票，今（16）日揭曉結果，由「『臺北戲劇獎』盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」榮登榜首。（記者劉昕翊攝）

臺北市政府文化局長蔡詩萍指出，臺北戲劇獎圓了劇場界30多年的心願，也很感謝劇場朋友的支持。（記者劉昕翊攝）