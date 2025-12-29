【2025十大軍聞】軍民同心 韌性臺灣

編按：

114年尾聲，回首這1年間，國軍守護國人安全不遺餘力，除專注各項戰備演訓任務，更在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災時，日以繼夜投入救災任務；「漢光41號演習」則向國人展現新成軍的M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈新戰力，並投入「城鎮韌性（防空）演習」強化全社會防衛韌性。此外，為落實照護，政府實質增加官兵薪資，並提高國防預算，打造先進防衛體系。本報特別臚列年度十大軍聞，帶領國人回顧國防重要施政與方針。展望未來，籲請國人持續支持國軍建軍備戰，鞏固國家安全，一起守護民主自由。

1、馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 合力恢復家園

「樺加沙」颱風環流挾帶強烈暴雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，大水及土石流、泥沙造成光復地區民眾家園嚴重損害。除國軍各作戰區第一時間即刻投入救援及災後復原工作，中央政府行政團隊、地方政府、宗教慈善團體、民間救難協會、企業，乃至許多自發性志工，也前往災區投入救援，軍民攜手，讓災民得以逐漸恢復生活秩序，重現溫暖與生機，也展現臺灣全社會防衛韌性。

2、海馬士、M1A2T成軍 防衛戰力升級

總統賴清德11月主持「584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，象徵我國新興裝甲部隊戰力編成。該單位7月首度實施換裝實彈射擊訓練，全程開放網路直播，讓國人共同見證新式戰車的精準火力。另國防部長顧立雄今年7月主持「陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮」，正式宣布新式戰力成軍，該單位亦在5月「114年精準飛彈射擊」，首次向國人展示陸軍「海馬士多管火箭系統」實彈射擊畫面，有效提升國軍戰力與整體防衛能量。

3、擴編國防預算 以實力護臺海和平

總統賴清德宣布明年度國防預算編列9千億元，比照北約標準將超過GDP 3%，具體展現我國積極強化自我防衛的決心。後續於11月召開「守護民主臺灣國安行動方案」國安高層會議，針對中共對臺灣與印太區域日益加劇的威脅，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案，並宣布未來8年，國防部將投入1兆2500億元特別預算，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

4、調增薪資加給 落實官兵照顧

總統賴清德依照部隊任務性質，實質增加官兵薪資。今年4月起，調升志願役加給、戰鬥部隊加給，6月起，調升網路戰加給，7月起，調升戰航管加給、電偵加給；政府持續完善官兵待遇制度，展現確保國家安全、維護區域和平及照顧官兵的決心。

5、首次「城鎮韌性（防空）演習」 提升軍民應處效能

為提升全社會防衛韌性，強化臺灣自主防衛能力，今年「萬安演習」及「民安演習」整合為「城鎮韌性（防空）演習」，採取分區、異時方式，讓國軍的防衛行動與地方的疏散、醫療、物資調度協同，強化軍民整合運作能力，提升地方政府戰災應處整體效能。

6、普發《臺灣全民安全指引》 提升國人安全意識

國防部全民防衛動員署出版《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，內容包含平時災防整備指引、天災與軍事威脅時的應變要領，以及民防、國防等提升守護家園能力的招募資訊；透過條列、表格及資訊化圖表，提供國人重要安全指引，將於明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發，有助國人安全意識強化。

7、無人機訓練中心編成 強化不對稱戰力

陸軍教準部無人機訓練中心今年初編成，由陸軍司令呂坤修上將主持編成典禮。該中心肩負地面部隊各型無人機基礎操作、師資培訓、戰術運用、修護改裝及作戰研發等重要任務。政府也將挹注國防預算1500億元，提升對外軍事採購與國防自主，讓基礎工業朝向國防自主工業發展，並透過升級無人機、機器人、無人載具等裝備，強化軍民通用能量與不對稱戰力。

8、【史上最長】「漢光41號演習」實兵演練 展勤訓成果

國軍「漢光41號演習」實兵演練，7月9至18日展開10天9夜連續操演。演習區分灰色地帶與縱深防禦兵、火力部署等演練，並以步兵旅全旅擴編動員、聯合反封鎖、防禦性布雷、物資分散屯儲、新式武器裝備作戰效能及軍民整合等課目為重點。此次演習為史上最長，藉由媒體傳散，總觸及率高達1473萬5千餘次，不僅達到訓練目的，更讓國人了解國軍戮力戰訓成果，進而增進對國軍的信心與支持。

9、「勇鷹」接棒獻技 雷虎邁向新紀元

空軍司令部8月5日舉行雷虎小組傳承交接典禮，由空軍司令鄭榮豐上將宣讀交接命令，正式宣告雷虎小組進入全新階段，由AJT勇鷹高教機接棒，承擔未來各項任務。當日儀式由AT-3「自強號」與AJT「勇鷹號」等2型高教機，共同編隊施放三色彩煙，象徵傳承與交接，除彰顯國機國造與飛行訓練現代化成就，也象徵雷虎小組邁向新紀元。

10、捍衛領空半世紀 F-5輝煌謝幕

空軍第5戰術混合聯隊在花蓮基地隆重舉行「RF-5E型機除役典禮」，彰顯F-5系列戰機在我國服役超過半世紀光榮歷程。除役典禮中，空軍第5聯隊以3架RF-5E偵察機及2架F-5F戰機組成5機編隊，飛越空軍花蓮基地及東部外海，進行最後一次巡航任務；編隊落地後，通過消防車噴灑水門致敬儀式，象徵F-5系列戰機於中華民國正式卸下戰備重任，並榮耀退場。

