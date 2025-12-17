2025十大電影出爐！「這部」贏過《大濛》奪冠 林柏宏成年度發光者
記者林汝珊／台北報導
LINE TODAY年度企劃「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」。今年參與票選的80人「電影打光團」不僅陣容豪華更具專業度，包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱等演員及電影產業職人。最終結果出爐，日本電影《國寶》風光奪冠，金馬獎最佳劇情片《大濛》以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》排名第三。另一項備受注目的票選活動是「年度電影發光者」，得主為《96分鐘》的林柏宏！
LINE TODAY聚光賞「2025年度十大電影」票選結果，前十名依序為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。
冠軍《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演。表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。影評馬欣盛讚：「在美學與人性上都達到了美的高度與殘忍，讓觀眾跟喜久雄去了煩囂人世之外，重現電影的美好。」影評何瑞珠形容：「這對難兄難弟之間的愛恨糾葛和糾纏，曲折到難以言說。這是今年最棒的視覺饗宴。」
陳玉勳導演的《大濛》以小人物冒險之旅引出白恐大時代悲歌，先於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，可見雅俗共賞，成為十大榜亞軍。影評膝關節讚譽：「用喜劇公路類型解述白色恐怖時期的無形壓力，長達半世紀之久的時空格局，襯托磅礡史詩架構。」
排名第三的《F1電影》由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演，描述F1傳奇車手時隔三十年重出江湖的故事，電影承載超強的視聽效果。導演林孝謙稱讚：「一段以速度、聲音與影像構成的沉浸旅程，逼真得彷彿觀眾就坐在方向盤後。Brad Pitt以成熟內斂的表演詮釋老將重返賽道的勇氣。即使不是F1迷，也能找到感動與共鳴。」
此外，LINE TODAY另一項全民票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果，林柏宏以《96分鐘》奪冠！其後依序為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。
更多三立新聞網報導
合約到期味全龍！李多慧鬆口吐「未來動向」絕對續留台灣⋯ 現況曝光
李多慧害羞了！認「想韓文告白她」首挑大型主持「最擔憂1事」
震撼彈！SHINee Key認了「非法接受醫療服務」退出節目暫停活動
吳慷仁不要看！初孟軒認了「對邵雨薇心動」近距離接觸她一句話安慰
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 47
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 2 小時前 ・ 3
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 57
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 2 天前 ・ 51
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 9
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 25
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 4
迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 4
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5