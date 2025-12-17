2025十大電影出爐！「這部」贏過《大濛》奪冠 林柏宏成年度發光者

記者林汝珊／台北報導

「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」。（圖／LINE TODAY提供提供）

LINE TODAY年度企劃「LINE TODAY聚光賞」公布「2025十大電影榜單」。今年參與票選的80人「電影打光團」不僅陣容豪華更具專業度，包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、夏于喬、陳庭妮、温貞菱等演員及電影產業職人。最終結果出爐，日本電影《國寶》風光奪冠，金馬獎最佳劇情片《大濛》以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》排名第三。另一項備受注目的票選活動是「年度電影發光者」，得主為《96分鐘》的林柏宏！

LINE TODAY聚光賞「2025年度十大電影」票選結果，前十名依序為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》。

柯震東、宋芸樺、范少勳等80人參與投票。（圖／LINE TODAY提供提供）

冠軍《國寶》由李相日執導，吉澤亮及橫濱流星主演。表演、美術、造型及音樂全方位精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。影評馬欣盛讚：「在美學與人性上都達到了美的高度與殘忍，讓觀眾跟喜久雄去了煩囂人世之外，重現電影的美好。」影評何瑞珠形容：「這對難兄難弟之間的愛恨糾葛和糾纏，曲折到難以言說。這是今年最棒的視覺饗宴。」

陳玉勳導演的《大濛》以小人物冒險之旅引出白恐大時代悲歌，先於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，可見雅俗共賞，成為十大榜亞軍。影評膝關節讚譽：「用喜劇公路類型解述白色恐怖時期的無形壓力，長達半世紀之久的時空格局，襯托磅礡史詩架構。」

排名第三的《F1電影》由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演，描述F1傳奇車手時隔三十年重出江湖的故事，電影承載超強的視聽效果。導演林孝謙稱讚：「一段以速度、聲音與影像構成的沉浸旅程，逼真得彷彿觀眾就坐在方向盤後。Brad Pitt以成熟內斂的表演詮釋老將重返賽道的勇氣。即使不是F1迷，也能找到感動與共鳴。」

此外，LINE TODAY另一項全民票選活動「年度電影發光者」也揭曉結果，林柏宏以《96分鐘》奪冠！其後依序為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。

