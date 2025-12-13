2025南區地方創生成果展 12/13-14 高雄駁二大港倉登場

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 國家發展委員會今(13)、明(14)日在高雄駁二大港倉舉辦2025「南區地方創生成果展」，活動以「寶島進行式：南方開箱中！」為主題，集結南臺灣六縣市（嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣）地方創生夥伴，以島嶼生活互動策展、地方青年歌舞表演、DIY手作體驗、尋寶市集、闖關集章、繪本說故事等精彩內容，帶大家五感全開，一次開箱南方六縣市地方特色、感受創生豐沛能量。

國發會為展現南區地方創生豐碩成果，並呼應成果展核心精神「開箱南方」，委請南區輔導中心(國立中山大學)特別規劃「島嶼生活展」，以「土地的味道」、「海邊的創意」、「手作的溫度」、「城市的故事」四大主題，帶大家探索南區地方創生故事與亮點案例，最後再前往「南方的夢想」，寫下對家鄉的願望與祝福。本次成果展也特別與嘉義縣中埔鄉「自鵬紙業」攜手合作，利用環保再生紙材打造開幕式及展覽材料，象徵南方邁向永續轉型的行動力。除此之外，活動邀請阿里山鄒族谷簏瑪文化創意工作室在內多組青年團隊接力表演，展現南國熱情與活力，現場亦舉辦多場DIY手作，並集結近30家地方品牌的「尋寶體驗市集」，從南方風土孕育的農漁產品、結合地方DNA與創意的文創商品到南方獨立書店，帶大家用購物和體驗，全面感受南區地方創生的魅力。

▲國發會今(13)、明(14)日在高雄駁二大港倉舉辦2025「南區地方創生成果展」。（圖／國家發展委員會）

國發會國土區域離島發展處黃文彥處長在開幕式表示，今(2025)年臺灣發生多次天災，環境變動一年比一年劇烈，地方承受的衝擊遠比城市深刻，因此提升地方韌性和永續力刻不容緩，而地方創生正是其中一條關鍵途徑。他也以地方創生不只是「地方之事」，呼籲現場民眾多消費地方商品、多到地方走走看看，用實際行動給予地方最大支持與鼓勵。當天亦有多位產官學界貴賓蒞臨現場，展現南區推動地方創生的跨域合作能量。

▲國發會今(13)、明(14)日在高雄駁二大港倉舉辦2025「南區地方創生成果展」。（圖／國家發展委員會）

去(2024)年行政院核定國發會提出「打造永續共好地方創生計畫」（簡稱地方創生3.0），以過去地方創生政策基礎，偕同11個部會共同投入地方創生工作，鼓勵青年返鄉、促進地方產業發展；截至今年11月底止，南區已媒合66個地方創生計畫。今年更首次與大型通路家樂福和人氣景點棧貳庫KW2合作，引進超過120項南區地方創生商品上架實體通路。未來國發會、南區輔導中心除了持續陪伴並輔導在地團隊提出創生計畫，也會協助媒合地方產官學研共創合作，為地方注入創新發展活水。