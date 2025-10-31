2025南島族群婚禮系列活動開跑 主婚禮11/22霧台原氣登場

2025南島族群婚禮主婚禮由霧台鄉承辦，呈現魯凱族傳統婚禮。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度的「南島族群婚禮」是茂林國家風景區管理處結合轄區內原住民族傳統婚禮特色所舉辦的活動，以屏東縣瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉的排灣族、魯凱族傳統貴族婚禮為主軸，透過傳統婚禮儀式，讓新人深度體驗原住民族族群傳統文化；茂管處與霧台鄉公所今(31)日舉辦2025南島族群婚禮暖身活動，宣布主婚禮11月22日在霧台鄉霧台部落文化廣場舉行。

今年南島族群婚禮主婚禮活動由霧台鄉公所承辦，以「百合花的誓約」為主題，象徵純潔、堅貞與共享的愛情。今年10對新人來自各縣市，新人不僅參加婚禮，婚禮前一晚還有新人之夜，入住部落接待家庭，在族人帶領下認識魯凱族男女在步入婚姻的過程。

廣告 廣告

霧台鄉長巴正義說，婚禮當天，10對新人將依魯凱族傳統禮俗進行「下聘、祈福、證婚、午宴」等流程，由傳統領袖、部落耆老共同見證。婚禮後舉辦午宴，結合原民歌舞演出、創意婚宴菜色與互動活動，讓新人體驗最道地的魯凱浪漫。

茂管處說，南島族群婚禮系列活動陸續在瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉舉行，首先，11月8日晚間6點到9點30分在三地門鄉公所文化廣場，有「三地門文化記」山地門林班情歌比賽；11月15日下午3點到晚間7點在禮納里好茶部落文化廣場，安排「從聲音看見你」有情感市集與南島音樂派對；11月22日在霧台鄉神山部落、神山部落廚藝學校，有「霧裡情深」南島新人回娘家與浪漫回憶之旅；11月29日下午1點30分到4點在台灣原住民文化園區，有「瑪家樂悠揚 南島愛迴響」瑪家鄉歌謠季。期待從部落禮俗到生活文化、工藝美學等不同面向，帶給遊客具文化深度的旅遊體驗。

今年南島族群婚禮將依魯凱族傳統禮俗舉行，圖為下聘。(記者羅欣貞攝)

今年南島族群婚禮將依魯凱族傳統禮俗舉行，圖為搶婚儀式。(記者羅欣貞攝)

核對聘禮項目與數量也是傳統婚禮的重要一環。(記者羅欣貞攝)

2025南島族群婚禮－情牽大武山系列活動開跑。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

日遊客來台「狂掃戰利品」爆紅！買「小吃店餐具」回家用途曝光

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

新竹市東大路地層下陷、民宅傾斜！挖地下室釀禍 33住戶急安置

台中非洲豬瘟防疫爭議又一椿 特約獸醫爆「農業局長要拿我開刀」

