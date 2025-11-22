2025南島族群婚禮 10對新人「原汁原味」完婚
▲今年南島族群婚禮，有十對新人遵循「原汁原味」的傳統婚禮完成終身大事。
二０二五南島族群婚禮，二十二日有十對新人在部落耆老、族人的見證與祝福中，遵循「原汁原味」的傳統貴族婚禮完成終身大事！
南島族群婚禮系列活動，每年由交通部觀光署茂林國家風景區管理處與霧臺、三地門、瑪家鄉等屏北三鄉合作輪流舉辦，由新人們採魯凱、排灣族傳統婚禮完婚，結合在地食宿遊購等產業，帶動豐富體驗活動與主題遊程。
今年邁入第十八個年頭的南島族群婚禮，由霧臺鄉公所主辦採用魯凱族傳統婚禮儀式進行，有部落耆老、傳統領袖等人，共同為新人獻上祝福。
這次完婚的新人來自全臺各地，最遠從雙北特地前來參加，新人們在婚禮前一日便來到霧臺鄉，入住當地接待家庭。在族人陪伴下，從婚禮前晚的新人之夜，到婚禮當日的結婚儀式，深刻體驗並感受在魯凱族部落中，新人完成終身大事的各個歷程與心境，留下畢生難忘的百合花下誓約，攜手邁向幸福篇章。
觀光署長陳玉秀表示，南島族群婚禮並不只是單純的集團婚禮，婚禮儀式由族人審慎討論、籌備並投入，從求婚、下聘、點聘、成婚和圍舞等儀式細節皆有深厚的文化意義，透過婚禮活動讓新人、家屬、觀禮民眾更加認識原住民族的文化內涵。
陳玉秀說，新人也與接待家庭族人建立美好的情誼，期待新人多回來與接待家庭相聚，延續南島族群婚禮最美麗且溫暖的風景。
