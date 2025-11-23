2025南投山城數位黑客松競賽升級國小到大學全面啟動！

二0二五南投山城數位黑客松競賽升級，王瑞德副縣長親臨頒獎。(南投縣府提供)

南投縣政府推動低碳永續、智慧創新的治理願景，再添亮點！「2025山城數位黑客松暨第三屆麥克松科學教育創意實作競賽」於(廿二)日於國立暨南國際大學登場正式開賽。今年加入國小組，象徵南投縣科學教育向下扎根再拓展，吸引縣內外共三十五支隊伍熱情參加決賽，以科技創意解決社會議題，展現青年與學童強大的創新實踐力。

本次競賽參賽作品全面鏈結聯合國SDGs與永續淨零政策，主題涵蓋高齡照護、智慧農業、循環經濟、生態保育、全民健康促進等面向，充分展現科技應用於生活現場的價值。學生以AI、大數據、物聯網與環保材料等技術介入地方問題，從偏鄉長者醫療資訊取得、農廢再生媒合，到茭白筍福壽螺防治與竹材健康踏板設計，讓南投的科技能量更具「溫度」與「深度」。

競賽活動從上午九時持續至下午五時，「黑客松競賽（DEMO DAY）」獎金優渥，大專組金獎的獎金高達五萬元，高中職組與國中組金獎為二萬五千元，國小組金獎則提供獎金新臺幣二萬元整，鼓勵科技教育自小扎根。頒獎典禮由王瑞德副縣長親臨，肯定所有參賽隊伍挑戰自我、勇於創新的精神。

王副縣長表示，導入智慧創新才能打造低碳永續、全齡宜居的南投，而智慧創新更需要從『教育』扎根，讓孩子擁有看見問題與解決問題的能力。副縣長勉勵學生，不要小看自己的想法，讓創意透過科技具象化、行動化，邁向卓越成果；也期盼科技力量激化政府各項公共服務創新，讓幸福南投願景加速實現。

王副縣長進一步宣布，自明年起歡迎全國公私立高中職學生參與競賽，團隊只需至少一名隊員為就讀南投縣公私立高中職或設籍南投縣之高中職學生，即可跨校、跨科組隊參賽。為此，今年更邀請臺中地區高中校長到場觀摩與交流，期待藉由擴大區域合作，將本競賽打造為每年中部指標性科學教育競賽，共同提升中部科學教育量能，豐富學生學習歷程成果展現。

合辦單位國立暨南國際大學武東星校長也表示，面對全球科技快速發展，高校責無旁貸地擔任創新人才培育基地。此次競賽從國小一路延伸到大專，不僅縮短了人才銜接落差，更讓南投的孩子能從小接觸科技解題思維。他強調，暨大將持續與南投縣政府攜手合作，整合教育與科研能量，讓學術研發走入社會、回應在地需求。

縣府教育處表示，將持續推動科技創新，鼓勵學生勇於發想、實踐夢想，讓科技落地生活、縮短城鄉差距，本競賽不僅是青年科技力的舞台，更象徵未來教育的新方向。期待透過科技與教育的雙引擎驅動，讓南投站上智慧創新前線，持續發光，讓世界看見南投、看見孩子的無限可能，共同迎向更美好、更進步的永續未來。