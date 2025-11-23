2025南投山城數位黑客松競賽升級國小到大學全面啟動！
▲二0二五南投山城數位黑客松競賽升級，王瑞德副縣長親臨頒獎。(南投縣府提供)
南投縣政府推動低碳永續、智慧創新的治理願景，再添亮點！「2025山城數位黑客松暨第三屆麥克松科學教育創意實作競賽」於(廿二)日於國立暨南國際大學登場正式開賽。今年加入國小組，象徵南投縣科學教育向下扎根再拓展，吸引縣內外共三十五支隊伍熱情參加決賽，以科技創意解決社會議題，展現青年與學童強大的創新實踐力。
本次競賽參賽作品全面鏈結聯合國SDGs與永續淨零政策，主題涵蓋高齡照護、智慧農業、循環經濟、生態保育、全民健康促進等面向，充分展現科技應用於生活現場的價值。學生以AI、大數據、物聯網與環保材料等技術介入地方問題，從偏鄉長者醫療資訊取得、農廢再生媒合，到茭白筍福壽螺防治與竹材健康踏板設計，讓南投的科技能量更具「溫度」與「深度」。
競賽活動從上午九時持續至下午五時，「黑客松競賽（DEMO DAY）」獎金優渥，大專組金獎的獎金高達五萬元，高中職組與國中組金獎為二萬五千元，國小組金獎則提供獎金新臺幣二萬元整，鼓勵科技教育自小扎根。頒獎典禮由王瑞德副縣長親臨，肯定所有參賽隊伍挑戰自我、勇於創新的精神。
王副縣長表示，導入智慧創新才能打造低碳永續、全齡宜居的南投，而智慧創新更需要從『教育』扎根，讓孩子擁有看見問題與解決問題的能力。副縣長勉勵學生，不要小看自己的想法，讓創意透過科技具象化、行動化，邁向卓越成果；也期盼科技力量激化政府各項公共服務創新，讓幸福南投願景加速實現。
王副縣長進一步宣布，自明年起歡迎全國公私立高中職學生參與競賽，團隊只需至少一名隊員為就讀南投縣公私立高中職或設籍南投縣之高中職學生，即可跨校、跨科組隊參賽。為此，今年更邀請臺中地區高中校長到場觀摩與交流，期待藉由擴大區域合作，將本競賽打造為每年中部指標性科學教育競賽，共同提升中部科學教育量能，豐富學生學習歷程成果展現。
合辦單位國立暨南國際大學武東星校長也表示，面對全球科技快速發展，高校責無旁貸地擔任創新人才培育基地。此次競賽從國小一路延伸到大專，不僅縮短了人才銜接落差，更讓南投的孩子能從小接觸科技解題思維。他強調，暨大將持續與南投縣政府攜手合作，整合教育與科研能量，讓學術研發走入社會、回應在地需求。
縣府教育處表示，將持續推動科技創新，鼓勵學生勇於發想、實踐夢想，讓科技落地生活、縮短城鄉差距，本競賽不僅是青年科技力的舞台，更象徵未來教育的新方向。期待透過科技與教育的雙引擎驅動，讓南投站上智慧創新前線，持續發光，讓世界看見南投、看見孩子的無限可能，共同迎向更美好、更進步的永續未來。
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...台灣新生報 ・ 1 天前
第 11 屆「彩繪希望」徵件開跑，揮灑生命畫筆 用藝術繪出抗癌心聲
由癌症希望基金會主辦，第 11 屆「彩繪希望」繪畫比賽即起公開徵件。自 2006 年起「彩繪希望」已鼓勵約 1,500 ...Heho健康網 ・ 1 天前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 7 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 6 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 23 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 22 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 7 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 2 小時前