「2025南投縣玉山文學獎頒獎典禮、文學貢獻獎特展暨新書發表會」29日開幕
「2025南投縣玉山文學獎頒獎典禮、文學貢獻獎特展開幕式暨新書發表會」將於十一月二十九日十四時在南投縣政府文化局圖書館七樓電影放映廳舉行，邀請社會大眾共同見證文學成果，前一百五十名參加者，可獲得今年出版的文學新書。
曾仕良老師榮獲本屆文學貢獻獎，曾老師自民國六十五年起於南開工專（今南開科技大學）任教四十餘年，講授中外文學、文學寫作、編採美學等課程，並積極參與青年文藝營、校刊編輯、語文競賽指導，出版三十餘冊著作，涵蓋小說、散文、評論與文化論述等領域，是南投文學界的重要典範。文化局特別策畫「文學貢獻獎特展」，透過珍貴出版品、照片、剪影、手稿與資料，完整呈現曾老師推動文學教育與地方文化的成果。
文學創作獎今年共收到二百四十三件參選作品，分為新詩、散文、短篇小說、古典詩和報導文學等五類，共評選出二十件得獎作品，得獎作品內容多元、筆觸精煉，呈現南投與時代生活的豐富面貌。
文化局每年出版文學作品，目的是將本縣作家優秀作品付梓並流傳，今年出版「向大師致敬專輯」和「南投縣文學家作品集」第三十一輯兩個系列共六冊。
「向大師致敬專輯」乃為蒐羅曾獲南投縣文學貢獻獎的卓越作家之作品，表達對他們戮力從事文學創作的尊崇，並樹立後輩學習的典範。今年出版三冊: 包括呈現李瑞騰教授多年文學思索的《人文輝光》、由林水福教授精選與導讀芥川龍之介小說代表作的專輯、以及回望岩上詩壇探索歷程的《凝視的焰火》等，象徵南投文學在在地書寫之外，也積極向經典與世界文學拓展視野。
「南投縣文學家作品集」第31輯包括：妍音《風擺渡了青春》--以溫柔筆觸回望少女時代與生命四季、林文龍《陶村草堂詩存續集》--以古典詩記錄田園、旅跡與疫期心緒、林端美《詩情調色盤??》--則以女性視角描摹南投庶民生活的細膩脈動等3冊，作者將於發表會分享創作心得，讓讀者近距離感受文字的溫度與力量。
南投縣玉山文學獎透過獎項徵選、文學貢獻獎、新書出版等，展現南投在文學人才培育與閱讀推廣的持續深化，這不僅是文學成果的展現，更是一場人文交流盛事。南投縣政府文化局誠摯邀請社會大眾蒞臨，共同參與「2025南投縣玉山文學獎頒獎典禮、文學貢獻獎特展開幕式暨新書發表會」，見證南投文學的光華與綿延。
