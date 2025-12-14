2025南投縣玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽頒獎

【記者林玉芬/南投報導】2025南投縣玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽頒獎典禮13日在文化局舉行，是南投縣文化界盛事，除鼓勵創作者努力外，並邀請藝文界一起分享得獎者的喜悅，南投縣玉山美術獎暨竹藝產品開發競賽累聚成效與評價，成為全國高知名度的藝術獎項。



文化局表示，南投藝術創作人口眾多，作品有一定水準，為鼓勵創作、發掘人才、促進交流，2000年起舉辦藝術創作徵件比賽至今已邁入第26年，今年玉山美術獎特別增設兩名玉山獎，由各類第一名中遴選出2名，除第一名獎金12萬外，另頒發獎座及玉山獎獎金8萬元，鼓勵創作者再創高峰，展現縣府與文化局長年厚植美術人才、提升縣民藝術涵養的用心。

今年參加初選作品596件，經評審作業共185件參與決選，油畫類第一名陳易村、水墨膠彩類第一名吳惠淳、水彩類第一名吳尚靜、書法篆刻類第一名陳進展、工藝類第一名王子齊、攝影類第一名何冠蓉、玉山獎得主工藝類王子齊及水墨膠彩類吳惠淳。

南投縣玉山美術獎各類得獎名單：攝影類第一名何冠蓉、第二名張志達、第三名楊明洲，佳作林威廷、江文婷、謝榮輝，入選謝錦標等29位；水墨膠彩類第一名吳惠淳、第二名鄭琪耀、第三名王逸家，佳作林佩蓉、康興隆、彭俞心，入選莊秀珠等32位；水彩類第一名吳尚靜、第二名黃煜炘、第三名李凌遠，佳作廖學聰、廖敏如、張耀慶，入選巫靜盈等12位；油畫類第一名陳易村、第二名張瓊瑜、第三名朱顗臻，佳作黃玉雲、李又亘、徐惠美，入選高誠谷等34位；工藝類第一名王子齊、第二名江芳瑱、第三名江石德，佳作張政邦、楊博戎、曾慶棟，入選李明諺等21位；書法篆刻類第一名陳進展、第二名王于升、第三名江錦明，佳作邵楓閔、陳佳呈、顏國順，入選葉豐瑋等21位；獲玉山獎得主水墨膠彩類吳惠淳及工藝類王子齊。

許民盛榮獲貢獻獎，許民盛為南投草屯鎮人，長年投入藝術創作、教育推廣與社區文化參與，對地方藝術發展貢獻卓著，五十年來持續精進於水彩、水墨與書法三大領域。承襲傳統筆墨精神，融入生活速寫的觀察，展現出兼具深度與溫度的人文氣息。在教育領域奉獻超過30年，指導無數學子於全國性比賽獲獎；退休後推動藝文活動，曾任南投縣美術學會理事長，並長期擔任埔里小鎮寫生隊總幹事，帶領隊員全省寫生，策劃展覽與各項文化活動，讓藝術走進鄉鎮、走入人群。同時也積極參與公益義賣與藝術推廣，以書畫回饋社會，真正實踐「藝術服務群眾」的精神。

竹藝是南投縣最具特色之文化產業，為鼓勵竹藝從業者創新及研發，讓竹藝兼具藝術化及生活化，並同時提倡環保之竹材走入日常生活，歷年來不斷舉辦「竹藝產品開發競賽」，藉由發揮創意並融入生活美學新思惟，展現現代工藝實用價值，以提升竹藝競爭力，成為最夯的文創產品。竹藝產品開發競賽評審除重視工藝技法外，同時也關注作品之創意特色、整體美學及市場價格之接受度，期以市場導向開發具有量產可能並具藝術內涵兼融生活實用之竹藝產品。

竹藝產品開發競賽獎得獎名單：首獎張文德、劉宗岳、林琮棋共同創作之作品「六音竹管拍筒琴」；優選李文忠、張賽容；佳作李文忠、林群涵、林琮棋、王凱鶴；入選等54位。