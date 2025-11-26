2025南投花卉嘉年華盛大起跑 千萬旅遊獎勵帶動觀光消 - https://www.watchmedia01.com

2025南投花卉嘉年華盛大起跑 千萬旅遊獎勵帶動觀光消費

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】2025南投花卉嘉年華正式啟動，南投縣政府以全國最大花卉產區「埔里」為核心，串聯縣內11鄉鎮市冬季至春季花季活動，打造連續四個月的超大型觀光季，為南投帶來新一波旅遊熱潮。26日在縣府大廳舉辦活動記者會，由縣長許淑華主持，並抽出「南投旅遊好康月」最受矚目的壓軸大獎—特斯拉得主，同時邀請大家冬季到南投賞花。

許縣長表示，每年11月至隔年3月櫻花、梅花、牡丹花等各種花類百花齊放，縣府都會結合每個鄉鎮不同花季與產業，舉辦花季嘉年華活動，吸引遊客採買當地農特產品。此次南投旅遊月推出總價值近千萬元的獎勵，在縣內合法店家消費滿500元即可憑發票參加抽獎，獎項包含特斯拉、Gogoro、高級飯店住宿券、iPhone、Switch、南投遊程體驗券與在地大禮包等超過?800?個獎項，吸引消費金額破億元；另因應政府普發現金一萬元，縣府順勢推出「南投旅遊好康月-普發現金加碼專案」，即日起至12月16日，只要在南投消費滿500元，上網登錄發票或收據，即可再參加旅遊飯店住宿券及電動機車等好禮抽獎。

記者會中，各鄉鎮代表公布賞花資訊，宣傳大使高曼容也透過新拍的宣傳影片，歡迎全國民眾到南投旅遊。

Feeling18創辦人茆晉(日牂)也在活動中，帶來台灣高鐵商務艙指定點心—可可椪柑蛋糕及台灣隊上個月在世界盃聖誕麵包大賽奪得總冠軍的水果麵包潘那朵尼，象徵以南投土地孕育的素材站上世界舞台，提升南投國際能見度。許縣長肯定Feeling18長期投入地方，以高品質烘焙結合在地花果香氣，讓花卉嘉年華增添更多精緻亮點。

花卉嘉年華系列活動「埔里花卉調色盤」上週已搶先起跑，後續還有「草屯田園焢窯」、「踏雪尋梅」、「幸福信義聖誕感恩活動」等冬季限定節慶，並一路延伸至跨年的清境星空派對、暨大櫻花季、仁愛互新冬梅賞花、草坪頭櫻花季、魚池蘭鄉迎春、賽德克櫻花季馬拉松、櫻花冬筍季、杉林溪牡丹花季與九族櫻花、薰衣草季等豐富的春季花海盛典。（圖／南投縣政府提供）

