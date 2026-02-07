「2025南投花卉嘉年華」展現魚池鄉豐富的花卉文化與觀光能量

為迎接春節與花卉盛季，南投縣魚池鄉公所配合辦理「2025南投花卉嘉年華」，特別推出以在地花卉為主軸的系列活動「蘭鄉迎春．櫻紅盛宴」，結合蘭花展示、迎春晚會、藝文表演與產業推廣，展現魚池鄉豐富的花卉文化與觀光能量，邀請全國民眾走入魚池、感受春日花鄉魅力。

魚池鄉為南投重要的蘭花產地之一，以虎頭蘭、拖鞋蘭品質優良、栽培技術成熟聞名，同時在冬末春初亦擁有櫻花盛開的自然景觀。本次活動以「迎春」為意象，透過蘭花花藝妝點會場，呈現典雅而熱鬧的節慶氛圍，讓民眾在欣賞活動之餘，也能深入認識魚池的花卉產業特色。

廣告 廣告

晚會於今(2/7)晚間在魚池鄉朝曦宮熱鬧登場，規劃魔術秀、氣球互動表演及多組實力派歌手演出，兼顧親子族群與各年齡層觀眾，並且有摸彩活動，提升現場互動與參與感。適逢元宵節前夕，主辦單位亦準備可愛元宵燈籠贈送給民眾，營造溫馨歡樂的團圓氛圍。

魚池鄉公所表示，期望透過本次花卉嘉年華活動，整合花卉、觀光、表演與在地產業資源，吸引外地遊客到訪，帶動魚池觀光發展，同時凝聚鄉民參與感，提升「蘭花之鄉」的品牌形象，為魚池鄉永續觀光與地方發展注入新的活力。