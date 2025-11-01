「2025南方澳鯖魚節－從鯖開始‧讓海更鯖」

南部中心／鄧山田、張可倫 高雄市報導高雄小港區發生竊案，一名80歲婦人回家發現，原本用黏著劑牢牢固定在磁磚上的保險箱，竟然整個被抱走，裡面有2條黃金項鍊，以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，婦人緊急向郵局申請定存掛失止付，只是，大門沒被破壞，竊賊是怎麼闖入的，家人懷疑竊賊已經觀察他們作息一段時間。附近沒有監視器，警方正擴大追查。80歲婦人把積蓄都放在保險箱內，結果全部被偷。（圖／民視新聞）被害婦人：「黏合劑黏著，被抱走啦，我還有東西放在上面，他（竊賊）還慢慢拿下來耶。」擺在窗簾旁邊的保險箱整個被抱走，磁磚上只剩下黏著劑痕跡，裡面放了80歲婦人的積蓄，全部被偷。保險箱竟然不翼而飛，住高雄小港的陳姓婦人，30號下午外出四個多小時，回家後，保險箱不見，裡面有兩條黃金項鍊，大約1兩重，鈔票、零錢，1萬多元，還有一張200萬元的定存單，共損失240萬。被害婦人女兒：「保險箱這麼大，像烤箱大小，就發現保險箱被抱走了。」被害婦人兒子：「他一定觀察我們作息不知道觀察多久了。」金融人員提醒，如果定存單遺失，務必辦理掛失才最保險。（圖／翻攝畫面）門有鎖，又沒有遭破壞痕跡，家人懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子，只是保險箱體積不小，即便是小型的，也至少3、40公斤，直接搬走，實在誇張。附近監視器都沒有拍到嫌犯身影，警方擴大調閱監視器，要鎖定竊賊身分。小港分局偵查隊長凃欣安：「周邊路口監視器尚無有效畫面，鑑識人員已採集到相關跡證，送驗比對中。」只是大白天，被闖空門，婦人最擔心的，是她200萬的定存單，很怕被冒領，還好金融人員解釋，要冒領，其實沒這麼容易。金融人員：「有層層的關卡，除了存單必須是正本之外，那也必須要憑他原來的印鑑，臨櫃櫃台人員也會詢問說，來辦理的人跟本身存單所有人是什麼關係。」定存單遺失，需要本人攜帶身分證及原留印鑑，至原開戶銀行辦理掛失補發手續，並填寫申請書，雖然只要有辦理掛失，不至於被冒領，只是婦人當然還是希望這200多萬積蓄，能夠盡快找回。原文出處：積蓄沒了！保險箱黏在窗台邊 竊賊竟闖入整箱抱走 更多民視新聞報導台中婦人失聯一個月 警上門發現床邊陳屍現屍水蛆蟲林岱樺控網軍惡意攻擊！ 邱議瑩自曝「過去也受害」：務必詳查記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股

民視影音 ・ 1 天前