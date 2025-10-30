2025南方澳鯖魚節 11/1、11/2南方澳第三漁港盛大登場
2025年宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，即將於 11月1日至11月2日在南方澳第三漁港盛大登場！今年活動以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，象徵南方澳以鯖魚為起點，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，林茂盛代理縣長出席活動前宣傳記者會，邀請全民一同走進漁村、親海識魚，感受宜蘭漁港的文化風味與生命力。
林茂盛代理縣長表示，南方澳是臺灣重要的鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國九成以上。今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」三大核心，期望讓更多人「認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚」。
2025南方澳鯖魚節11/1-11/2隆重登場四大主題區超過16種親子趣味活動等你來參與
今年活動分成四大部分，海洋慶典再升級：從味覺到文化，體驗全新「鯖」采生活「南方澳鯖魚節」邁入第29年，是宜蘭最具代表性的文化漁業節慶之一。今年在農業部漁業署、海洋委員會及宜蘭縣政府指導下，由蘇澳區漁會主辦，以嶄新視覺與策展手法重現南方澳的海洋故事。活動現場規劃「港町海味市集」、「海上鋼鐵人秀」、「鯖舟競速」、「魚丸DIY體驗」等多項主題體驗，從美食到遊戲，從食魚教育到親海行動，讓民眾在玩樂中了解永續海洋的重要性。
「鯖」光啟動：水上鋼鐵人×海巡艦鳴笛點亮開幕儀式開幕日將由兩位「海上鋼鐵人」飛人手持大漁旗升空揭幕，並搭配長官共同啟動「鯖海LED光影儀式」，象徵「從鯖開始」的永續行動正式展開。海巡艦鳴笛與漁船聲響交織成海港最熱血的序曲，宣告南方澳的海洋新篇章。
漁村風味再進化：「港町海味市集」與「鯖魚廚藝秀」現場集結超過60攤在地攤商與品牌，推出限定超海味手作「鯖魚蓋飯」、「現烤鯖魚」。漁會家政班媽媽也將現場教學「鬼頭刀魚丸DIY」，從手作到試吃，讓遊客親身體驗漁村傳統技藝的樂趣。
「知漁・知海・親漁・親海」—永續教育 × 親子體驗並進
今年活動深化「食魚文化教育」主題，結合闖關集章設計「鯖遊闖關 × 集章趣」。邀請大小朋友透過海洋知識問答、投網挑戰、港邊拍照任務等關卡，完成後可兌換限量「鯖魚紋身貼紙」。此外本次主舞台也邀請到宜蘭地方學校為大家獻上精彩的地方舞蹈，如：南安國小鯖魚舞與油桶鼓演出、岳明國中小的樂團開場等。海上×陸上多項豐富活動：全方位體驗南方澳的海洋精神海上活動規劃「鯖鯖向海」獨木舟體驗，邀請遊客親身划進港灣，感受南方澳的潮汐節奏與大海的能量。「水上鋼鐵人秀」更將以高空特技與海浪共舞，帶來全場最震撼的開場瞬間。陸上活動更有「冰水摸魚」、「洞洞有鯖」，透過遊戲模式讓民眾了解鯖魚文化之於，遊戲勝利還有機會帶走超多新鮮鯖魚回家！
永續在地・共榮共好：讓南方澳的海更「鯖」
活動資訊
活動名稱：2025南方澳鯖魚節
活動時間：2025年11月1日（六）～11月2日（日）09:00–17:00
活動地點：南方澳第三漁港（進安宮對面）
主辦單位：宜蘭縣政府、蘇澳區漁會
指導單位：農業部漁業署、海洋委員會
熱門活動與特色鯖魚蓋飯數量及名額有限，請粉絲們鎖定我們的官方粉絲專頁，搶先預訂熱門活動報名及特色美食預訂唷！更多活動資訊請鎖定「南方澳鯖魚節」官方Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/NFA.Mackerel.Fest
