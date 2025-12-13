「2025南方領袖學院」林明昕政委揭打詐挑戰 法律理想受制現實

行政院南部聯合服務中心十二日於國立高雄大學舉辦「二○二五南方領袖教育學院」專題演講，該中心邀請具深厚法學專業的林明昕政務委員分享如何在複雜政務中取得平衡，逾百位法學院師生前往參與，現場氣氛熱絡。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，林明昕政委以豐富而生活化的實例，引導學生思考法律理想與現實間的取捨，演講過程中與學生互動熱烈；行政院南部聯合服務中心將持續推動「南方領袖教育學院」系列活動，協助青年更深入了解公共政策運作，並培養公共參與能力。

南服中心謝文斌副執行長表示，中心舉辦該系列論壇已十多年，多年來持續邀請各部會首長南下進行政策溝通與宣導，今年更轉換形式，走入大專院校，期盼透過政務委員的豐富實務經驗，提升學子對公共政策運作的理解與視野。

林明昕政委以「當法律的理想碰上現實-政務委員業務經驗談」為題，指出政務工作常需要在理想與現實間尋求妥協，他以難民法為例說明，由於資源有限且社會仍具爭議，政府多以專案方式處理，難以直接立法，對難民的照顧也採取較保守的「生存照顧原則」。他也提到，台灣雖然是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，但若兩位同性伴侶皆為外國人，現行法規仍無法承認其婚姻，顯示出法律適用仍面臨現實限制。

談及政務委員的工作內容，林政委說，跨部會聯繫和協調是最核心的任務，每位政委均有其督導領域，在處理複雜政策時，經常需要多位政委共同協商，尤其在涉及法條審查時，更需仰賴法律專業，他也分享，法律人看法條很容易，非法律人看法條就非常困難。

林政委指出當前打詐面臨兩大挑戰：一、跨境執法困難：多數網路平台為國際公司，加上台灣的國際處境，使跨境打擊詐騙難度極高；二、詐騙手法升級：詐騙手法不斷科技化、組織化、專業化，讓案件數量持續攀升。

在互動交流時間，學生踴躍提問，一名學生關注兩岸共打成效，指出許多台灣詐欺犯透過人蛇集團潛逃中國大陸，即便台方提供明確線索，中方仍未積極協助逮捕，讓嫌犯得以在對岸重新生活；對此，林政委坦言，這是當前打詐工作的最大挑戰之一，由於兩岸同文同種，部分嫌犯傾向逃往對岸，若對方不配合，台灣便難以順利將人帶回。