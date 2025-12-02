2025南方領袖教育學院講座 陳時中分享「健康台灣」政策

陳時中(前排左三)分享健康台灣政策，現場座無虛席，吸引大批醫護人員和醫學院學生到場。 圖：行政院南服中心/提供

[Newtalk新聞] 因應總統賴清德推動的「健康台灣」國政願景，行政院南部聯合服務中心今(2)日上午於義守大學醫學院區舉辦「2025南方領袖教育學院」演講，特別邀請行政院政務委員陳時中分享健康台灣政策，現場座無虛席，吸引大批醫護人員和醫學院學生到場。

南服中心執行長許乃文肯定陳時中在COVID-19疫情期間與非洲豬瘟爆發期間，協調中央與醫療體系通力合作，守護國人健康，讓國際看見台灣防疫成效，並表示中心多年來持續辦理此系列講座，透過課程與座談協助地方產官學界掌握政府施政方向，今年更與五所大專院校合作，推出多場深度講座，未來將持續推動此類課程，為南臺灣青年打造深入政策、理解國家方向並鼓勵公共參與的學習平台。

這次演講台上台下互動熱絡，陳時中透過面對面分享政策內容，讓青年對政策有更全面的認識。義大醫院院長杜元坤表示，總統在醫療政策的推動上，長期仰賴陳時中以專業與決心協助，透過這次課程讓大家更清楚理解政府的健康政策，並感受到政府守護國人健康的用心。

陳時中指出，癌症已連續42年居國人十大死因之首，篩檢者比未篩檢檢者更能在早期發現癌症。政府今年將癌症篩檢經費從去年的28億元增至68億元，擴大篩檢服務，期降低死亡率並減少後期醫療支出。

面對2025年即將邁入超高齡社會，長照3.0以「整合」為政策核心，特別是出院準備服務，他指出，台灣2017年從出院到照顧機構的平均銜接時間達51天，如今已縮短至4天，雖然大有改善，但是醫院參與率不足，更希望未來達到「負1天」的目標，讓民眾出院即獲得照護。

談及三高問題，陳時中指出，國人病識感仍不足，目前三高控制率僅約50%，仍有相當改善空間。政府正推動「8 年 888」目標— 80% 三高患者納入健康計畫、80% 接受生活與運動諮詢、80% 控制達標。他期望，在政策推動下，未來能有八成的三高患者納入共照網照護，並透過科技化追蹤工具協助管理健康。

「2025南方領袖教育學院」演講，特別邀請陳時中分享健康台灣政策。 圖：行政院南服中心/提供

許乃文肯定陳時中在COVID-19疫情期間與非洲豬瘟爆發期間守護國人健康。 圖：行政院南服中心/提供