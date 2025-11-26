2025南方領袖教育學院 季連成政委高雄首講

為落實行政院推動的「青年主流化」政策，行政院南部聯合服務中心舉辦「二○二五南方領袖教育學院」，今年規劃邀請行政院政務委員走入南部五所大專院校與青年學子進行交流，首場專題演講今(廿六)日上午於中華民國陸軍軍官學校舉行，由行政院季連成政務委員以「全民總體防衛韌性」為題進行分享，吸引師生踴躍參與，現場互動氣氛熱絡。(見圖)

季連成政務委員為行政院首位具軍職背景的政務委員，長期投入國家防災與安全體系，多次參與重大災難現場指揮，經驗豐富。今日演講中，季政委指出，國防安全不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任，台灣當前面臨的威脅已轉變為「天然災害加人為災難」的混合式挑戰。

季政委勉勵官校學生，未來將成為國軍的領導幹部，在學習上除了精進軍事專業外，更要擴大視野、具備國際思維和領導力，才能在關鍵時刻有效指揮與調度，應對各類災害與挑戰。

談及近期花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，季政委分享，這次救災能在二十天內完成，除了國軍投入兵力外，「鏟子超人」更是關鍵力量；救災期間，進入光復鄉的鏟子超人累積近五十萬人次，全世界沒有一個國家能像台灣有如此民力動員規模，展現出台灣社會強大的韌性。他並提到，在撤離花蓮前，他將整個救災流程完整演練一遍，讓地方政府和鄉公所人員充分了解，作為未來防災整備的重要參考。

季政委表示，期待南服中心後續能在海軍官校和空軍官校安排類似專題演講，藉此提升青年學子的專業素養與災害整備能力。

行政院南部聯合服務中心自二○○八年首次舉辦「南方領袖教育學院」以來，今年已邁入第十五屆；透過政務委員與青年面對面交流，鼓勵青年參與公共政策討論，藉此促進青年公共參與、培育更多具備國際視野與領導力的新世代人才。